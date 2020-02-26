В Україні викрили в шахрайстві Український народний банк. Фейкова "фінустанова" в інтернеті і соціальних мережах рекламує пропозицію інвестувати в свої акції.

Однак у Державному реєстрі банків, який ведеться НБУ і містить відомості про державну реєстрацію усіх фінустанов, відсутня інформація про УНБ. Про це повідомляє пресслужба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Водночас у Державному реєстрі випусків цінних паперів відсутня інформація про реєстрацію випуску акцій емітенту з таким найменуванням.

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При спробі придбати акції Українського народного банку через його сайт, користувачу пропонуються три варіанти оплати за акції: Money Storage, Perfect Money та оплата у криптовалюті Bitcoin.

Функція оплати банківською картою нібито передбачена, але не працює. Доступні користувачу варіанти оплати є електронними гаманцями, платежі через які практично не можливо відслідкувати та встановити куди були переведені кошти клієнта.

На сайті проєкту відсутня будь-яка інформація щодо юридичної особи та підстав надання нею інвестиційних послуг.

"Комісія вбачає, що інформація розміщена за посиланням https://unb.name є шахрайством, несе загрозу введення в оману громадян, створює ризики втрати ними коштів через фінансову та інвестиційну необізнаність", – резюмували представники НКЦПФР.

На сайті проєкту відсутня будь-яка інформація щодо юридичної особи та підстав надання нею інвестиційних послуг

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