В Україні різко зріс курс долара: скільки коштує валюта

Національний банк України у вівторок, 17 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 26,52 грн/$.

З понеділка американська валюта подорожчала на 44 копійки. Про це свідчать дані НБУ.

Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 29,52 грн/€.

Таким чином європейська валюта подорожчала на 53 копійки.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс в банках

Середній курс американської валюти у продажу в банках вранці піднявся відразу на 1,12 грн – до 27,9 грн/$.

Водночас середній курс продажу євро в банках зріс на 1,06 грн і склав 30,92 грн/€.

Курс валют

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме у середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує ослаблення гривні у 2020 році. До цього призведе цикл пом'якшення ставки Національного банку і зниження припливу нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики.

Різке зростання курсу долара в Україні не пов'язане зі спалахом коронавірусу і введеним у зв'язку з ним карантином. Через інші причини воно може бути в межах 27 грн/$, але не більше. Про це заявила народна депутатка України від "Європейської солідарності", колишня голова податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

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