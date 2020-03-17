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17 березня • оновлено в 10:48
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В Україні різко зріс курс долара: скільки коштує валюта

11.1т
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Національний банк України у вівторок, 17 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 26,52 грн/$.

З понеділка американська валюта подорожчала на 44 копійки. Про це свідчать дані НБУ.

Курс гривні щодо євро НБУ зафіксував на рівні 29,52 грн/€.

Таким чином європейська валюта подорожчала на 53 копійки.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс в банках

Середній курс американської валюти у продажу в банках вранці піднявся відразу на 1,12 грн – до 27,9 грн/$.

Водночас середній курс продажу євро в банках зріс на 1,06 грн і склав 30,92 грн/€.

Курс валют

Курс валют

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує ослаблення гривні у 2020 році. До цього призведе цикл пом'якшення ставки Національного банку і зниження припливу нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики.

  • Різке зростання курсу долара в Україні не пов'язане зі спалахом коронавірусу і введеним у зв'язку з ним карантином. Через інші причини воно може бути в межах 27 грн/$, але не більше. Про це заявила народна депутатка України від "Європейської солідарності", колишня голова податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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семенов Александр
семенов Александр
резко он вырос после "святого майдану"
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Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
Шароварники, а хрювна сильнее просела к доллару, чем рубль! Опять зрадо-перемога?:)
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
До чего Путен страну довел. При Порошенко такого не было
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