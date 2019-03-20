В Україні продукти за 5 років подорожчали утричі: з'явилася статистика

В Україні за останні п'ять років продукти з соціального продуктового кошика подорожчали майже утричі – найбільше зросла ціна на хліб.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook гендиректор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, у лютому 2014 року вартість продуктової соцкорзини становила $12,6, а в нинішньому році вже $34,56.

"У лютому 2014 роки її вартість становила 342,7 гривні ($12,6 за курсом Нацбанку), а за п'ять років - вже 939,9 гривні ($34,56)", - сказано в повідомленні.

Він повідомив, що в соціальну корзину увійшли 23 продукти, ціни на які відстежувалися з 2014 року, але у 2017 році список продуктів з соцкорзини збільшився до 31. За його інформацією, за п'ять років найбільше подорожчала соціальний хлібний кошик - майже в 4 рази. Вартість овочевого, бакалійного і м'ясного кошика зросла в 2,7 рази, а набір молочних продуктів - в 2,5 рази.

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Дорошенко повідомив, що за п'ять років середня зарплата в країні піднялася майже втричі, середня пенсія – на 68%, середня пенсія за віком – на 74%, пенсія по інвалідності збільшилася на 47%.

"Гривня за цей проміжок часу девальвувала в 3,3 рази, з 8,27 гривні за долар на початок 2014 го до 27,43 гривні на перший зимовий місяць 2019 року", - додав він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що навесні в Україні подорожчають хліб і м'ясо. Всьому виною підвищення цін на електроенергію, цукор, яйця і зерно. До того ж в березні українців чекають масові доплати до пенсій і монетизація субсидій. Багато отримають гроші і підуть скуповуватися в магазинах, що призведе до підвищення цін з боку підприємців.

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