В Україні почнуть штрафувати за "євробляхи": кого і як покарають

В Україні вже 22 серпня набудуть чинності норми про штрафи за порушення термінів митного режиму власниками автомобілів на іноземній реєстрації.

Відповідні покарання для власників "євроблях" повинні були набути чинності ще навесні, проте Верховна Рада підтримала відтермінування для введення штрафів, повідомляє OBOZREVATEL (щоб подивитися відео по темі, доскролльте до кінця сторінки).

Які штрафи введуть:

за водіння авто на єврономерах – 8500 грн;

повторне протягом року керування "євробляхою" – 17 000 грн і заборона на водіння протягом року;

якщо затримав розмитнення на термін до 1 доби – 170 грн;

від 1 до 10 діб – 340 грн;

від 10 до 20 діб – 8 500 грн;

від 20 до 30 діб – 85 000 грн;

від 30 діб – 170 000 грн.

Також з четверга припиняє діяти 25% знижка на розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, після чого акциз необхідно буде платити в повному обсязі.

22 серпня набудуть чинності норми про штрафи за порушення термінів митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації

Митне оформлення здійснюється за умови добровільної сплати до державного бюджету 8500 гривень (500 неоподатковуваних мінімумів), якщо це авто перебуває на території України з порушенням вимог Митного кодексу.

Гроші має сплатити фізична особа, яка є власником "євробляхи" або особа, уповноважена розпоряджатися нею і декларує такий транспортний засіб для вільного обігу на території України.

Як писав OBOZREVATEL, 8 листопада 2018 року Верховна Рада підтримала нові правила розмитнення автомобілів із європейською реєстрацією в Україні.

Закон передбачає введення базових ставок для автомобілів залежно від типу двигуна і його об'єму.

Так, для бензинових двигунів об'ємом до 3000 і більше 3000 куб. см вводяться базові ставки відповідно €50 і €100. Для дизельних двигунів об'ємом до 3500 і більше 3500 куб. см – €75 і €150.

Також Рада ввела великі штрафи за порушення правил ввезення таких автомобілів на територію України. Власники авто на єврономерах не згодні з низкою положень цих законів, через що в багатьох регіонах України проходили акції протесту.

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