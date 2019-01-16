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В Україні побудують новий аеропорт: озвучені терміни

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Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що цьогорік у Дніпропетровській області почнуть будувати новий аеропорт.

"І це перший аеропорт, який буде будуватися фактично з часів незалежності України", – зазначив голова відомства в ефірі телеканалу "Прямий".

За його словами, аеропорт повинен фактично бути хабом, і тому розміщуватиметься між Дніпром і Запоріжжям.

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"Загалом це 80 кілометрів між двома містами. З кожного боку буде 40 кілометрів. Це та сама картинка, що ми маємо зараз із Борисполем. Це якщо з центру Києва добиратися, приблизно так само", – заявив Омелян.

Міністр підкреслив, що будівництво аеропорту в Дніпропетровській області займе до двох років.

В Україні побудують новий аеропорт: озвучені терміни

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство інфраструктури підписало меморандум про співпрацю із китайською компанією China Airport Construction Group Corporation, яку залучать до будівництва нового аеропорту.

Підписання меморандуму закріплює прагнення обох сторін до співпраці і визначає намір сторін працювати із питань створення та впровадження проектів в авіаційній галузі.

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Особа
Володимир Омелян
Місце
Україна
Тег
Міністерство інфраструктури
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Гиперлуп уже построили..
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Xoзяин Xoxлов, да кто бы говорил, сколько стадионов в раше посыпалось. Строители херовы
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