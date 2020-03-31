В Україні несподівано подешевшав долар: свіжий курс валют на 31 березня

В Україні офіційний курс долара щодо гривні на 31 березня склав 28,06 грн/$. Він знизився на 12 копійок у порівнянні з попереднім днем, євро же подорожчав на 6 копійок – до 30,96 грн.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 31 березня
100 доларів США – 2806 грн
100 євро – 3096 грн
Курс долара НБУ
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Курс євро НБУ
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Довідка: курс долара почав рости кілька тижнів назад на тлі пандемії COVID-19 у світі. Станом на початок березня курс долара щодо гривні перебував на позначці 24,7 грн/$. І всього за два тижні українська гривня почала істотно падати щодо основних валют.
Курс долара в банках
При цьому в банках курс знизився в порівнянні з попереднім днем. Американську валюту продають вже за 28,3 грн/$, а купують за 28,0 грн/$.
Курс долара в банках
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Європейську валюту продають за 30,95 грн/€, а купують за 30,65 грн/€.
Курс євро в банках
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Така різниця між продажем і купівлею свідчить про те, що зараз через ажіотажний попит трапився дисбаланс, що згодом має бути виправлено.
Курс на міжбанку
Долар трохи подорожчав. Валюту продають за 28,13 грн, а купують за 28,08 грн.
Євро також виріс щодо гривні – в продажу коштує 31,03 грн, а в купівлі – 30,97 грн.
Курс на міжбанку
Скріншот
Курс на чорному ринку
Долар
Купівля – 28,28 грн
Продаж – 28,38 грн
Долар на чорному ринку
Скріншот
Євро
Купівля – 30,8 грн
Продаж – 31,00 грн
Євро на чорному ринку
Скріншот
Курс в обмінниках
Долар
Купівля – 28,25 грн
Продаж – 28,3 грн
Долар в обмінниках
Скріншот
Євро
Купівля – 30,9 грн
Продаж – 30,97 грн
Євро в обмінниках
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україна офіційний курс долара щодо гривні на 30 березня склав 28,18 грн/$. Він підвищився на 5 копійок у порівнянні з попереднім днем, євро ж подорожчав на 4 копійки – до 30,9 грн.
29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні щодо долара в середньому за рік – 29,5 грн.
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