В Україні несподівано подешевшав долар: свіжий курс валют на 31 березня

В Україні офіційний курс долара щодо гривні на 31 березня склав 28,06 грн/$. Він знизився на 12 копійок у порівнянні з попереднім днем, євро же подорожчав на 6 копійок – до 30,96 грн.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 31 березня

100 доларів США – 2806 грн

100 євро – 3096 грн

Курс долара НБУ Скріншот

Курс євро НБУ Скріншот

Довідка: курс долара почав рости кілька тижнів назад на тлі пандемії COVID-19 у світі. Станом на початок березня курс долара щодо гривні перебував на позначці 24,7 грн/$. І всього за два тижні українська гривня почала істотно падати щодо основних валют.

Курс долара в банках

При цьому в банках курс знизився в порівнянні з попереднім днем. Американську валюту продають вже за 28,3 грн/$, а купують за 28,0 грн/$.

Курс долара в банках Скріншот

Європейську валюту продають за 30,95 грн/€, а купують за 30,65 грн/€.

Курс євро в банках Скріншот

Така різниця між продажем і купівлею свідчить про те, що зараз через ажіотажний попит трапився дисбаланс, що згодом має бути виправлено.

Курс на міжбанку

Долар трохи подорожчав. Валюту продають за 28,13 грн, а купують за 28,08 грн.

Євро також виріс щодо гривні – в продажу коштує 31,03 грн, а в купівлі – 30,97 грн.

Курс на міжбанку Скріншот

Курс на чорному ринку

Долар

Купівля – 28,28 грн

Продаж – 28,38 грн

Долар на чорному ринку Скріншот

Євро

Купівля – 30,8 грн

Продаж – 31,00 грн

Євро на чорному ринку Скріншот

Курс в обмінниках

Долар

Купівля – 28,25 грн

Продаж – 28,3 грн

Долар в обмінниках Скріншот

Євро

Купівля – 30,9 грн

Продаж – 30,97 грн

Євро в обмінниках Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україна офіційний курс долара щодо гривні на 30 березня склав 28,18 грн/$. Він підвищився на 5 копійок у порівнянні з попереднім днем, євро ж подорожчав на 4 копійки – до 30,9 грн.

29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні щодо долара в середньому за рік – 29,5 грн.

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