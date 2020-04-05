В Україні криза в енергетиці та вкрай низька ціна на струм – Чех

В Україні вкрай низька ціна на електроенергію для промисловості, а енергетика перебуває в кризовій ситуації.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав ексзаступник міністра енергетики та вугільної промисловості України, експерт енергетичних ринків, заступник глави ФРУТЕК Сергій Чех.

Експерт зазначив, що у вітчизняній енергетиці склалася кризова ситуація, а ціни на електроенергію знизилися настільки, що часом навіть не покривають собівартість її виробництва. Серед основних причин, що зумовили таку ситуацію, він назвав безконтрольний імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, який призвів до зупинки українських шахт і електростанцій, маніпуляції на ринку окремих компаній, що продають "повітря", регулювання роботи енергетичної галузі неринковими методами.

"Це далеко не повний перелік актуальних проблем і перекосів у енергетиці, які, зокрема, призвели до відчутного зниження ціни на електроенергію до рівня, який інколи нижчий за собівартість або ледве-ледве покриває паливну складову її виробництва", – написав Чех.

Він також підкреслив: тоді як підприємства вітчизняної генерації зазнають збитків, кілька фінансово-промислових груп різко збільшили свій прибуток завдяки штучно заниженій ціні на електроенергію.

Ціни на електроенергію bk55.ru

Зокрема, Чех повідомив, що за останні пів року ТЕС отримали збиток у 3,1 млрд грн, АЕС не отримали від ДП "Гарантований покупець" за вироблену за цей період електроенергію понад 4,4 млрд грн, ГЕС не отримали від ДП "Гарантований покупець" близько 0,5 млрд грн, ВДЕ не отримали від ДП "Гарантований покупець" за вироблену за цей період електроенергію понад 3,1 млрд грн, заборгованість ДК "Центренерго" за вугілля оцінюється в 2,5 млрд грн, "Донбасенерго" має за вугілля понад 1 млрд грн, причому борги цих підприємств за вугілля перевищили й вартість самих компаній.

"Водночас забезпечується дешева електроенергія для підприємств феросплавної та трубопрокатної галузей. Якби ці заводи розташовувалися в Білорусі, то їм би довелося заплатити за неї удвічі дорожче, ніж в Україні. У європейській частині Росії ціна на електроенергію також значно дорожча", – написав Чех.

Нагадаємо, раніше Всеукраїнська Енергетична Асамблея назвала маніпуляцією заяву компанії "Інтерпайп" щодо 35% зростання вартості електроенергії для промисловості наприкінці березня, підкресливши, що ціни на струм, навпаки, повернулися до рівня 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зростання ціни на електроенергію в Україні вигідне населенню, тому що призведе до зміцнення гривні (дефляції) і здешевлення товарів і послуг.

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