В Україні обмінники підняли курс долара: скільки коштує

Сьогодні, 2 жовтня, курс гривні до американської валюти в обмінниках Києва піднявся до 25 грн/$.

Такий курс був помічений в одному з обмінних пунктів біля столичної станції метро "Лівобережна".

Так, на електронному табло видно, що вартість одного американського долара становить 25 грн, продаж – 25,50 грн.

Курс гривні до євро також піднявся до 27 грн/€.

Курс валют в обміннику на Лівобережній

Ще вчора, 1 жовтня, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,48 грн/$. А середній курс продажу євро в банках становив 26,72 грн/€.

При цьому на сьогодні, 2 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 24,56 грн/$. Вартість євро – 26,76 грн;

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

У грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-м долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

31 липня гривня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в покупці був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижче курс був тільки в січні 2016 року.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!