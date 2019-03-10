Квартири від $3 тисяч: стало відомо, як вибори президента впливають на ціни в "ЛНР"

В тимчасово окупованому Луганську катастрофічно впали ціни на житло. Більшість ріелторів не рекомендують жителям міста продавати свої квартири до виборів президента України, сподіваючись що після березня ситуація зміниться.

Про це повідомляє видання LIGA.net. За їх інформацією, на сьогоднішній день однокімнатна квартира в Луганську коштує всього три тисячі доларів.

В свою чергу, трикімнатну квартиру в окупованому місті можна придбати всього за $9 тис. дол. А ціна двокімнатної, мебльованої, з ремонтом "під ключ" становить $6-8 тис. дол. При цьому порожні квартири, без меблів і побутової техніки в Луганську просто ніхто не купує.

Анонімне джерело LIGA.net також повідомило виданню, що зараз в місті почали масово та задешево скуповувати житло приїжджі з Криму і Росії. Вони користуються величезним розривом в цінах між РФ і ОРДЛО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі "ЛНР" все частіше скаржаться на тотальне безробіття і економічний спад — на сьогоднішній день зарплата населення там не перевищує 100-150 доларів.

А раніше в окупованій "Луганській Народній Республіці" закрився завод "Метіпол", який знаходився в Алчевську.

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