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Квартири від $3 тисяч: стало відомо, як вибори президента впливають на ціни в "ЛНР"

10.3тЧитати матеріал російською

В тимчасово окупованому Луганську катастрофічно впали ціни на житло. Більшість ріелторів не рекомендують жителям міста продавати свої квартири до виборів президента України, сподіваючись що після березня ситуація зміниться.

Про це повідомляє видання LIGA.net. За їх інформацією, на сьогоднішній день однокімнатна квартира в Луганську коштує всього три тисячі доларів.

Квартири від $3 тисяч: стало відомо, як вибори президента впливають на ціни в "ЛНР"

В свою чергу, трикімнатну квартиру в окупованому місті можна придбати всього за $9 тис. дол. А ціна двокімнатної, мебльованої, з ремонтом "під ключ" становить $6-8 тис. дол. При цьому порожні квартири, без меблів і побутової техніки в Луганську просто ніхто не купує.

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Анонімне джерело LIGA.net також повідомило виданню, що зараз в місті почали масово та задешево скуповувати житло приїжджі з Криму і Росії. Вони користуються величезним розривом в цінах між РФ і ОРДЛО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі "ЛНР" все частіше скаржаться на тотальне безробіття і економічний спад — на сьогоднішній день зарплата населення там не перевищує 100-150 доларів.

А раніше в окупованій "Луганській Народній Республіці" закрився завод "Метіпол", який знаходився в Алчевську.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
УкраїнаЛуганськ
Теги
економікаНовини ЛНРквартира
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Лугандоны, после марта для вас ничего не изменится. Скорее всего победит Порох, а при выбора в Верховну Раду жоппоблоковская срань, рыги, бабЮля и прочая погань пролетят как фанера. НИКТО в Украине НЕ ПОЗВОЛИТ ни Пороху, ни ВР сдаться на милость )(уйла (да Порох и сам этого никому не позволит). С другой стороны, никто в Украине НЕ ПОЗВОЛИТ ни Пороху, ни ВР положить жизни наших воинов, наших защитников за освобождение лугандоновских уродов. То есть, то положение что сложилось сейчас, продлится до тех пор, пока кацапстан не начнет разваливаться как куча дерьма. Для этого понадобится не один год. НО !!, даже если кацапстан свалит из лугандонии, то у государства Украина НЕТ !!!! НЕТ и НЕ ПРЕДВИДИТСЯ денег на восстановление попиленных и украденных ВАМИ и кацапьем заводов, шахт, фабрик (ну разве только то, что Украина из кацапстана в виде репараций выбьет). И, даже если кацапы заплатят репарации, то НИКТО в здравом уме не будет восстанавливать нерентабельные шахты и допотопные заводы. На месте луганды будет строиться новая экономика. Но вам, уродам, в этой экономике места не будет. Просто потому, что в новой экономике кайло и отбойный молоток не котируются. А вы, тупень поганая, ни на что другое не обучены. Вот поэтому лугандония будет долгие и долгие годы сохнуть, чахнуть и дохнуть. А ваши квартиры, при этом, будут стоить все дешевле и дешевле. Потому что на кладбище никто жить не хочет. Кстати, не выживет там и кацапье с крысчанами, которые, как мухи на говно, слетаются на вашу дешевую недвижку. Не выживут они потому, что во-первых нарушили законы Украины, прокравшись без разрешения на оккупированную территорию, нарушили законы Украины, совершив незаконную покупку недвиги, а во-вторых, повыздыхают в луганде из за отсутствия работы (как иностранцы они будут полностью оплачивать жилищно-коммунальные платежи, детсад и учение своих детей, все медицинские услуги и прочее и прочее). А работа будет этим иностранцам предоставляться только в исключительных случаях, если не будет граждан Украины желающих занять это рабочее место. Так что валите на хрен из вашего лепрозория пока хоть что то платят за ваши норы. А когда будете валить, то плюйте почаще вверх или против ветра. Чтобы сморчки вам в рожу возвращались. Потому что валить вам приходится из за вашей собственной дури. Потому что вы сами на свою тупую башку это дерьмо накликали
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Михайлов Александр, Не сы, срань кацапская. Мне для тебя пеньковую веревку в бухту свернуть времени много не понадобится
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
чемодан собрал уже нацист?))))
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