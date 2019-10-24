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24 жовтня • оновлено в 13:38
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"Це для нас підтримка": у Криму виступили за нові санкції Заходу

1.9т Читати матеріал російською

"Начальник" так званого Головного управління культури Севастополя Микола Краснолицький назвав штрафні заходи підтримкою для окупованого Криму.

"Є в суспільстві попит на патріотизм і духовність. Коли ми перебуваємо під санкціями, що тиснуть на Крим і Севастополь, це для нас підтримка", – повідомив він, передають "Крим.Реалії".

Зокрема, відповідний виступ Краснолицького прозвучав на закритті російського кінофестивалю "Святий Володимир" у Севастополі.

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Окупанти вважають, що обмежувальні заходи породжують в суспільстві попит на патріотизм

Окупанти вважають, що обмежувальні заходи породжують в суспільстві попит на патріотизм

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня Рада Євросоюзу офіційно продовжила до 23 червня 2020 року санкції, введені через анексію Криму Росією.

У Раді ЄС не було ніякого обговорення цієї теми, відповідне рішення було ухвалене автоматично "письмовою процедурою", тобто без відкритого голосування.

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Теми
Анексія Криму Санкції проти Росії
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Криму
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Они сначала снимут санкции из-за Донбасса, а потом по вот этой самой письменной процедуре без обсуждения снимут санкции и за Крым. И всякие патриёты хоть кипятком обмочатся - это ничего не изменит.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Наверное катается на ладе и звонит по йотафону скрепный. А чебурнет его мечта, только сидеть он в нем будет через калькулятор.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
К Денис, ой прости я не сразу понял что ты срусню скакуасией назвал)))
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
К Денис, изрыгнул? А по факту есть че или балабол по жизни?
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