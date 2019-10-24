"Це для нас підтримка": у Криму виступили за нові санкції Заходу

"Начальник" так званого Головного управління культури Севастополя Микола Краснолицький назвав штрафні заходи підтримкою для окупованого Криму.
"Є в суспільстві попит на патріотизм і духовність. Коли ми перебуваємо під санкціями, що тиснуть на Крим і Севастополь, це для нас підтримка", – повідомив він, передають "Крим.Реалії".
Зокрема, відповідний виступ Краснолицького прозвучав на закритті російського кінофестивалю "Святий Володимир" у Севастополі.
Окупанти вважають, що обмежувальні заходи породжують в суспільстві попит на патріотизм
Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня Рада Євросоюзу офіційно продовжила до 23 червня 2020 року санкції, введені через анексію Криму Росією.
У Раді ЄС не було ніякого обговорення цієї теми, відповідне рішення було ухвалене автоматично "письмовою процедурою", тобто без відкритого голосування.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".