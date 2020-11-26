Українців без лічильників можуть від'єднати від газу: як отримати прилад безкоштовно

Українцям за законом повинні встановлювати індивідуальний газовий лічильник безкоштовно – за бюджетні кошти або за рахунок облгазів. Прилад допоможе заощадити на опалюванні взимку.

Така норма передбачена законом "Про забезпечення комерційного обліку природного газу". OBOZREVATEL розібрався, в яких випадках українці можуть отримати лічильник безкоштовно.

Документ передбачає безкоштовне встановлення лічильників для населення: це має відбуватися за кошти газорозподільних компаній або за рахунок бюджету. Такі витрати внесено в тариф "на розподіл газу". Тому людям потрібно звертатися до свого облгазу із заявою про встановлення індивідуального лічильника у своїй оселі.

Водночас українці можуть встановити лічильник газу самотужки. У цьому разі, відповідно до закону, всі витрати повинен компенсувати облгаз. Щоправда, механізм такого відшкодування поки відсутній.

Періодичну перевірку лічильника потрібно проводити з інтервалом, зазначеним у його паспорті, який у більшості випадків становить вісім років.

Рішення про ремонт приладу ухвалює облгаз. Якщо було вирішено відремонтувати лічильник, тоді проблема має бути вирішена за два місяці від дати зняття пристрою. На цей час встановлюється тимчасовий лічильник з обмінного фонду підприємства.

У разі, якщо прилад неможливо відремонтувати, облгаз повинен протягом 15 робочих днів безкоштовно встановити свій лічильник газу. Крім того, підприємство зобов'язане повернути споживачеві його прилад і надати письмове повідомлення про те, що лічильник не підлягає ремонту.

Якщо ж громадянин вчасно передав лічильник на перевірку, а облгаз своєчасно не встановив прилад, можна сміливо звертатися зі скаргою до НКРЕКП. Цей орган буде зобов'язаний перевірити, чи не порушило підприємство норми Кодексу газорозподільних систем.

З 1 січня 2021 року в квартири українців, де немає лічильника, можуть припинити постачання газу. Загалом 2,3 млн сімей не мають приладів обліку, а це близько 7 млн осіб.

Керівниця комунальних та енергетичних програм "Опори" Тетяна Бойко пояснила, що таку кількість споживачів від'єднувати не будуть.

У профільному комітеті Ради також розповіли OBOZREVATEL, що найімовірніше терміни просто перенесуть, наприклад, продовжать до липня. Тобто газ від'єднувати не будуть. Але платити водночас доведеться більше. Якщо ви не встановили лічильник, то вас можуть перевести на граничні нормативи споживання блакитного палива.

Наприклад, якщо зараз із газовою плитою в квартирі, де прописано 4 особи, потрібно платити за 13,12 кубометра газу (з розрахунку за нормативом 3,28 кубометра на людину), то вже з нового року оплачувати доведеться 39,2 кубометра (9,8 куба на особу). Сума в платіжці може вирости приблизно з 115,5 до 156,8 грн. Якщо є тільки газова плита, але немає гарячого водопостачання, то суми в платіжках можуть вирости з 189,7 до 644,1 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні тих споживачів, які відмовляться від установки газових лічильників, переведуть на нові норми споживання газу. Внаслідок суми в платіжках можуть вирости в кілька разів.