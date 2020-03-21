Українцям загрожують масові звільнення через карантин: озвучено тривожний прогноз

Якщо карантин в Україні через коронавірус буде продовжений, українському бізнесу доведеться масово звільняти людей.

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Про це заявив в ефірі ObozTV бізнесмен, власник мережі ресторанів у Києві Ігор Тинний. На його думку, запровадження карантину саме зараз є великою помилкою влади.

Як зазначив бізнесмен, терміни карантину - "ключове питання, в якому уряд, як страус, заховав голову".

"Я вважаю рішення "тотально всім сидіти вдома" надзвичайно шкідливим і дуже швидко прийнятим. Я вважаю, що пік хвороби буде дещо пізніше, і нам все одно доведеться ці карантини запроваджувати і продовжувати далі", - пояснив він.

Тинний висловив переконання, що карантин не обійдеться 2-3 тижнями, і навів світові приклади: "Ангела Меркель повідомляє німцям, що, швидше за все, 56 млн німців перехворіють найближчим часом коронавірусом. Президент Трамп каже американцям, що у них перехворіє 150 млн осіб... Люди після заяви президента очікують, що не раніше серпня буде вирішена проблема".

За його словами, в таких умовах перед українським бізнесом з'явився складний вибір - чи звільняти персонал.

"Якщо знати, що карантин вводиться на 2-3 тижні, то звичайно ніхто не буде звільняти людей, ми будемо утримувати колектив, щоб він нікуди не подівся, не розпався, люди не втратили кваліфікацію, нікуди не поїхали. І чекати знову моменту відкриття", - зазначив ресторатор.

"Я, як бізнесмен, розумію, що якщо я зараз фізично не звільню 600 людей, сьогодні-завтра треба прийняти рішення, то швидше за все пізніше ми взагалі не відкриємося, тому що ми збанкрутуємо. Тоді роботу втратять 1,5 тис. осіб, а у кожного є сім'ї... Карантин введено без термінів, у нас повна невизначеність, звільняти людей, відправляти їх у відпустку, як довго це може тривати", - підкреслив він.

Тинний також заявив, що обіцяні Кабміном у період карантину пільги не допоможуть його бізнесу: "Уряд запропонував звільнити від сплати єдиного соціального внеску малий бізнес, людей, які працюють індивідуально, і ФОП. Яким чином це допоможе середньому бізнесу?"

strana.ua

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