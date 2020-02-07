Українці заплатять за газ на 25% менше: у Кабміні відзвітували про "перемогу"

З січня 2019 року по січень 2020 року ціна для газ для населення знизилася на 25%.

Про це під час години запитань до уряду повідомив глава Міністерства енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель. За його словами, це стало можливим завдяки діям уряду.

Олексій Оржель zik.ua

"Як нам вдалося вирішити питання з ціною на газ? Дійсно, були великі ризики того, що нам не вдасться підписати договір на транспортування територією України газу. Як результат – вийшло", – заявив чиновник. При цьому Оржель наголосив, що саме дії Кабінету Міністрів дозволили забезпечити зменшення ціни на газ для побутових споживачів на 25%.

Варто також зазначити, що з грудня 2019 року по січень 2020 року ціна на газ зросла на 8%.

Також глава профільного відомства нагадав, що на розмір кінцевого тарифу впливає кілька чинників. Серед них він виокремив необхідність інвестиційних вкладень в інфраструктуру, а також зношеність інфраструктури та основних фондів.

"Але ми все ж таки, максимально балансуючи ситуацію, вкладали кошти для оновлення інфраструктури", – сказав міністр.

При цьому Оржель нагадав, що практика отримання двох платіжок за газ відповідає європейському Третього енергетичного пакету.

"Це поділ на різні послуги. Є інфраструктурна складова тарифу, а є товарна складова тарифу. Регулятор ухвалював таке рішення. Річ у тім, що для того, аби була постійна можливість отримувати послугу газопостачання, щоб був тиск у мережах, щоб були ремонтні бригади і обслуговуючий персонал, треба платити гроші. Не може воно постійно бути в робочому стані, щоб за це не платили", – пояснив він.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні плату за транспортування газу відокремили від основної платіжки, щоб можна було вільно вибирати постачальника. Таким чином українці отримали дві платіжки, що стало причиною скандалу.

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