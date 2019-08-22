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Україна змусила Росію заплатити за Крим: Москва пішла на крайні заходи

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Росія 19 серпня звернулася в Арбітражний суд Парижа за переглядом рішення про компенсацію Ощадбанку $1,3 млрд за активи в анексованому Криму.

Як повідомляє прес-служба Міністерства юстиції Росії, РФ заперечує обгрунтованість застосування Україною в якості підстави позову по конфіскованим активам в Криму двосторонньої угоди між Росією і Україною про заохочення та взаємний захист інвестицій (щоб подивитися відео по темі, доскролльте до кінця сторінки).

Відзначається, що угода діє з 1 січня 1992 року і, як відзначають в Мін'юсті Росії "не охоплює інвестиції радянського періоду".

Росія судиться з Ощадбанком за активи в Криму

Росія судиться з Ощадбанком за активи в Криму

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"При цьому Ощадбанк є колишнім українським філіалом Ощадбанку СРСР. Кримське відділення Ощадбанку, про експропріацію якого заявляє банк, також існувало вже за радянських часів і було частиною Ощадбанку ще до 1992 року. Ощадбанк промовчав про ці факти в арбітражному розгляді", – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 26 листопада 2018 року Ощадбанк виграв в Міжнародному арбітражі у Російської Федерації $1,3 млрд компенсації збитків через анексію Криму.

  • Відповідне рішення прийняв Арбітражний суд в Парижі. Сума вимог містить вартість втрати активів в Криму, вартість втрати бізнесу і відсотки, які будуть нараховані до фактичного отримання компенсації.

  • При цьому перший крок в суді Ощадбанк зробив у липні 2015 року. Тоді держбанк відправив офіційний лист в РФ із заявою про те, що з їхніми інвестиціями на півострові поводяться незаконно.

  • 23 липня 2019 року Київський апеляційний суд задовольнив заяву Ощадбанку і дозволив компенсувати збиток, нанесений Російською Федерацією, яка конфіскувала кримські активи банку в розмірі 1,1 млрд доларів.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Росія
Тег
Крим
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Рашку так припекло что она даже не проигнорила иски как обычно :-) .
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Хозяин Xоxлов
Хозяин Xоxлов
"Украина расхрюкалась, получила пинка под зад и залезла, поскуливая, под шконку" -- правильный заголовок.
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Nemo Александр
Nemo Александр
Хозяин Xоxлов, "Россия 19 августа обратилась в Арбитражный суд Парижа за пересмотром решения" Вообще-то, роисся получила пинка под зад в суде и поскуливает "пересмотрите дело... ну пожаааалуйста"!
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