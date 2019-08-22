Україна змусила Росію заплатити за Крим: Москва пішла на крайні заходи

Росія 19 серпня звернулася в Арбітражний суд Парижа за переглядом рішення про компенсацію Ощадбанку $1,3 млрд за активи в анексованому Криму.

Як повідомляє прес-служба Міністерства юстиції Росії, РФ заперечує обгрунтованість застосування Україною в якості підстави позову по конфіскованим активам в Криму двосторонньої угоди між Росією і Україною про заохочення та взаємний захист інвестицій (щоб подивитися відео по темі, доскролльте до кінця сторінки).

Відзначається, що угода діє з 1 січня 1992 року і, як відзначають в Мін'юсті Росії "не охоплює інвестиції радянського періоду".

Росія судиться з Ощадбанком за активи в Криму

"При цьому Ощадбанк є колишнім українським філіалом Ощадбанку СРСР. Кримське відділення Ощадбанку, про експропріацію якого заявляє банк, також існувало вже за радянських часів і було частиною Ощадбанку ще до 1992 року. Ощадбанк промовчав про ці факти в арбітражному розгляді", – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 листопада 2018 року Ощадбанк виграв в Міжнародному арбітражі у Російської Федерації $1,3 млрд компенсації збитків через анексію Криму.

Відповідне рішення прийняв Арбітражний суд в Парижі. Сума вимог містить вартість втрати активів в Криму, вартість втрати бізнесу і відсотки, які будуть нараховані до фактичного отримання компенсації.

При цьому перший крок в суді Ощадбанк зробив у липні 2015 року. Тоді держбанк відправив офіційний лист в РФ із заявою про те, що з їхніми інвестиціями на півострові поводяться незаконно.

23 липня 2019 року Київський апеляційний суд задовольнив заяву Ощадбанку і дозволив компенсувати збиток, нанесений Російською Федерацією, яка конфіскувала кримські активи банку в розмірі 1,1 млрд доларів.

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