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Україна придумала новий спосіб залучити інвестиції: що про це відомо

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Україна планує розмістити 10-річні єврооблігації у доларах індикативного обсягу. Таким чином можна залучити у країну довгострокові інвестиції.

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело у банківських колах. За його даними, позичальник може розглянути можливість розміщення 5-річного траншу у додаток до 10-річних паперів.

Зазначається, що зустрічі з інвесторами відбудуться у Лондоні та США, road show стартує 23 жовтня. Організаторами призначені BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs та JP Morgan.

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Таким чином Україна зберігає плани здійснити у 2018 році зовнішні позики майже на $2 млрд, які планувалися на першу половину цього року, один із варіантів — розміщення євробондів.

При цьому глава правління НАК "Нафтогаз-України" Андрій Коболєв заявив, що компанія планує на наступному тижні визначитися із роад-шоу єврооблігацій на $0,5-1 млрд.

"Ми наступного тижня будемо точно розуміти наш графік", — передає його слова "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні стало відомо, що Україна розглядає варіант випуску євробондів у гривні.

Місце
Україна
Об'єкти
євробондидоларУкраїна
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Свинарылых Мышебрат
Свинарылых Мышебрат
ага ищи дурака, хохлома считает себя самой хитровыебанной недонацией в мире
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Шур Григорий
Шур Григорий
Баку верните предоплату за АН-158 ...
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
10-летние еврооблигации в долларах, это не долгосрочные инвестиции, это очередной дорогостоящий ДОЛГ ))) - Инвестиции, это когда иностранцы с валютой приходят, что то строят и производят на Украине, а этот доход от еврооблигаций пойдет на погашение старых долгов по еврооблигациям ...
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