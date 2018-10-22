Україна придумала новий спосіб залучити інвестиції: що про це відомо

Україна планує розмістити 10-річні єврооблігації у доларах індикативного обсягу. Таким чином можна залучити у країну довгострокові інвестиції.

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело у банківських колах. За його даними, позичальник може розглянути можливість розміщення 5-річного траншу у додаток до 10-річних паперів.

Зазначається, що зустрічі з інвесторами відбудуться у Лондоні та США, road show стартує 23 жовтня. Організаторами призначені BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs та JP Morgan.

Таким чином Україна зберігає плани здійснити у 2018 році зовнішні позики майже на $2 млрд, які планувалися на першу половину цього року, один із варіантів — розміщення євробондів.

При цьому глава правління НАК "Нафтогаз-України" Андрій Коболєв заявив, що компанія планує на наступному тижні визначитися із роад-шоу єврооблігацій на $0,5-1 млрд.

"Ми наступного тижня будемо точно розуміти наш графік", — передає його слова "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні стало відомо, що Україна розглядає варіант випуску євробондів у гривні.