У центрі Києва незаконно побудують 115-метрову висотку

У Києві, неподалік від Палацу "Україна", збираються побудувати 33-поверховий житловий будинок на ділянці площею 0,34 га по вул. Антоновича, 136-138.

Як повідомляють "Наші гроші", згідно з офіційними документами, оприлюдненими на сайті Департаменту містобудування КМДА та Мінрегіону, будувати висотку планують дві фірми — ТОВ "ПІРИТ" і ТОВ "ВІОЛІЯ".

Зазначається, що висота будівлі буде орієнтовно 115 метрів, незважаючи на той факт, що в Центральній планувальній зоні Києва заборонено будівництво вище 27 м від поверхні землі.

Також Департамент містобудування КМДА відправив фірмам висновок, у якому вказав, що остаточна висота будівлі повинна бути встановлена ​​на основі висновків історико-містобудівного обґрунтування (ІМО) Міністерства культури.

Пізніше в ІМО визнали: згідно з Генпланом, будувати вище 27 м дійсно не можна, однак перевищення висоти нібито буде нівельоване побудованими поряд багатоповерхівками.

Також ідеться, що через перевищення допустимої висоти, виникають порушення щільності забудови, забезпечення жителів площею озеленених територій, паркомісцями і спортивними майданчиками.

"Будівництво планується впритул до ділянки школи I-III ступенів №37, при цьому порушується інсоляція навчальних приміщень. А шум від проведення будівельних робіт протягом декількох років порушуватиме вимоги до шумозахисту школи. Також навколо будівлі не буде кругового проїзду пожежної техніки. Проблему відсутності спеціальної пожежної техніки для проведення рятувальних робіт та гасіння пожеж будинків із умовною висотою понад 73,5 м забудовник запропонував вирішити шляхом "встановлення двох додаткових пожежних гідрантів", — повідомляють "Наші гроші".

Як дізналися журналісти, "ПІРИТ" ще у вересні звернувся у Мінрегіонбуд за погодженням низки відхилень від будівельних норм для зведення висотки на Антоновича. Але з того часу жодного засідання не відбулося.

"ПІРИТ" подав до міністерства низку технічних умов, які були видані для будівництва офісного центру. Саме для таких цілей Київрада передавала фірмі в оренду ділянку 0,34 га. Водночас забудовник збирається будувати тут житловий будинок із вбудованими нежитловими приміщеннями", — підкреслили журналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці серпня невідомі молодики на будівництві в Києві по вул. Жилянській, 66-68, напали на активіста Романа Петушкова, який знімав на камеру незаконне будівництво.