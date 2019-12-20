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20 грудня • оновлено в 07:24
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У Трампа збунтувалися через "пекельні санкцї" проти Росії: що відомо

5.3т
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Адміністрація глави США Дональда Трампа надає негласний опір введенню "пекельних санкцій" проти Росії.

Йдеться про законопроєкт сенатора Ліндсі Грема, який пропонує поширити санкції на російські банківський і газовий сектори і на держборг РФ, пише The Daily Beast. Раніше сам автор назвав його "законопроектом пекельних санкцій".

Відзначається, що один із чиновників Державного департаменту направив голові профільного комітету Сенату лист обсягом у 22 сторінки проти нового проєкту санкцій.

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Санкції проти Росії

Санкції проти Росії

"24"

У листі зазначено, що адміністрація Трампа виступає "рішуче проти" законопроекту, якщо в нього не буде внесено ряд змін. У Білому домі, що введення цих обмежень може "завдати шкоди європейським союзникам Америки" і "порушити трансатлантичну єдність щодо діючих американських санкцій проти Росії".

Також, кажуть у Трампа, законопроєкт нібито "загрожує світовому енергетичному, товарному, фінансовому та іншим ринкам", оскільки спрямований "майже на весь спектр зовнішньої комерційної діяльності з Росією".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 грудня в Конгресі США схвалили законопроєкт, що передбачає введення санкцій проти держборгу Росії, а також банківського та енергетичного секторів країни.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Санкції проти Росії
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну значит тот кто направил эти писульки просто предатель и ему заплатила страна чурок раша
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Артеллерист Моня, Предатель кого и чего?
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
У Америки нет союзников. А есть вассалы, которых надо наказывать, когда они отходят от "линии партии". Вот так думает Линдси Грэм.
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Мышинная возня. Эти санкции уже никак не влияют даже на рынки. Рубль только укрепился после их анонса.
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