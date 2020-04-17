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17 квітня • оновлено в 15:21
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У Раді придумали покарання для Коболєва, який відмовився показувати зарплату

2.3т
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Віце-спікер Руслан Стефанчук придумав спосіб, як змусити главу НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва показати свою зарплату.

Для цього він у четвер, 16 квітня, зареєстрував законопроєкт про посилення відповідальності за невиконання законних вимог народного депутата України.

На такий крок віце-спікер пішов, після того, як Коболєв відмовився розкривати свою заробітну плату депутатам зі "Слуги народу", заявляючи, що не зобов'язаний давати подібну інформацію.

Андрій Коболєв

Андрій Коболєв

Facebook Андрія Коболєва

Як зазначено в порівняльній таблиці законопроекту, Стефанчук хоче посилити штраф, якщо таку інформацію не надають. Зараз штраф становить від 10 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в документі пропонується його збільшити з 20 до 50, а в окремих випадках – до 500.

Проте, штрафи не сильно вдарять по кишені Коболєва, який, за останніми даними нардепа Ірини Верещук, щомісяця заробляє 800 тис. гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні депутати з фракції "Слуга народу" збиралися обговорити звільнення Андрія Коболєва. За словами нардепа від "Слуги народу" Ірини Верещук, глава "Нафтогазу" відмовився розкривати свою заробітну плату і "відфутболив" народних депутатів.

Відзначимо, що Верховна Рада через введеного карантину запланувала скоротити зарплати чиновникам до 10 мінімальних зарплат (47 230 гривень), скорочення стосуватиметься всіх, в тому числі і членів наглядових рад.

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Особи
Андрій Коболєв Руслан Стефанчук
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
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