У Раді придумали покарання для Коболєва, який відмовився показувати зарплату

Віце-спікер Руслан Стефанчук придумав спосіб, як змусити главу НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва показати свою зарплату.

Для цього він у четвер, 16 квітня, зареєстрував законопроєкт про посилення відповідальності за невиконання законних вимог народного депутата України.

На такий крок віце-спікер пішов, після того, як Коболєв відмовився розкривати свою заробітну плату депутатам зі "Слуги народу", заявляючи, що не зобов'язаний давати подібну інформацію.

Андрій Коболєв Facebook Андрія Коболєва

Як зазначено в порівняльній таблиці законопроекту, Стефанчук хоче посилити штраф, якщо таку інформацію не надають. Зараз штраф становить від 10 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в документі пропонується його збільшити з 20 до 50, а в окремих випадках – до 500.

Проте, штрафи не сильно вдарять по кишені Коболєва, який, за останніми даними нардепа Ірини Верещук, щомісяця заробляє 800 тис. гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні депутати з фракції "Слуга народу" збиралися обговорити звільнення Андрія Коболєва. За словами нардепа від "Слуги народу" Ірини Верещук, глава "Нафтогазу" відмовився розкривати свою заробітну плату і "відфутболив" народних депутатів.

Відзначимо, що Верховна Рада через введеного карантину запланувала скоротити зарплати чиновникам до 10 мінімальних зарплат (47 230 гривень), скорочення стосуватиметься всіх, в тому числі і членів наглядових рад.

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