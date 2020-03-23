У Путіна під шумок коронавірусу захотіли скасувати антиросійські санкції

У Росії вирішили на тлі спалаху коронавірусу COVID-19 попросити про скасування санкцій.

Зокрема, про цю ідею розповів прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, додавши, що вона заслуговує на увагу, передає Газета.RU.

"Зараз, коли ми зіткнулися з таким напруженим моментом, подібні рестрикції тільки погіршують ситуацію. Сама ідея заслуговує на увагу, але тут все залежить від відомих столиць", – сказав Пєсков.

Дмитро Пєсков

При цьому він зазначив, що йому невідомо про те, щоб Москва готувала односторонні кроки у цьому напрямку. "І мені не відомо про те, що це вважається за доцільне", – зауважив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Бундестазі Німеччини запропонували скасувати санкції проти Росії, нібито щоб врятувати економіку під час пандемії коронавірусу.

Також раніше прем'єр Саксонії (Федеральна земля Німеччини) Міхаель Кречмер виступив за зняття санкцій з Росії і покликав президента Володимира Путіна до Саксонії.

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