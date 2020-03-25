У Німеччині закінчується туалетний папір: виробники б'ють на сполох

У Німеччині через перебої з вивезенням макулатури на тлі спалаху коронавірусу, можуть початися проблеми з поставками туалетного паперу.

Про це пише в середу, 25 березня, німецьке видання Die Welt

"Ще кілька тижнів тому макулатури було в надлишку. Однак під час коронакризи ринок повністю змінився. Виробники туалетного і пакувального паперу б'ють на сполох, адже дефіцит може спричинити за собою серйозні наслідки", - йдеться у статті.

Спалах коронавірусу вплинула на графік вивезення сміттєвих відходів. Таким чином, серед іншого не здійснюватиметься і вивіз макулатури. З цієї причини паперові заводи Німеччини б'ють на сполох.

"Перерва у комунальному зборі макулатури може безпосередньо привести до перебоїв у постачанні у виробників пакувального, гігієнічного та друкарського паперу. Без макулатури не буде ні туалетного паперу, ні упаковки, ні газет", - застеріг Генрі Фермойлен, віце-президент ресайклінгової компанії Smurfit Kappa.

У багатьох районах через небезпеку зараження співробітників закриваються і пункти прийому вторсировини. "При цьому, наприклад, гофрований картон, з якого серед іншого виготовляються коробки і транспортна тара, повністю виробляється з макулатури. У виробництві коробок для продуктів харчування частка її використання становить близько 85%. А гігієнічний папір, до якої відноситься і туалетний, на 50% виробляється з первинного волокна і на 50% з макулатури", - вказує видання.

Крім того, як відзначають автори статті, ускладнився імпорт, через затори вантажівок на кордонах та нестачі персоналу у логістичних компаніях.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Україні, як і в багатьох інших країнах світу, в розпал карантину, введеного через коронавірус, виник ажіотаж не тільки на медичні маски і продукти харчування, а й на туалетний папір.

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