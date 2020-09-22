У Німеччині почали масово затримувати заробітчан з України

У Німеччині почали боротися з українськими заробітчанами, які намагаються нелегально пробратися в країну.

Тільки протягом останніх трьох місяців з країни вислали близько 300 українців. Про це з посиланням на публікацію у газеті Bild. За перші 10 днів вересня тут затримали 48 наших громадян, що стало рекордом.

За даними місцевої поліції, українців затримують цілими автоколонами. Багато хто з них говорить, що їдуть збирати урожай і показують при цьому підроблені трудові договори. Деякі також говорять, що їдуть з туристичною метою, хоча поїздки в Європу з України заборонені через пандемію.

Поліція забирає транспортні засоби, на яких перевозять нелегалів. Водіям же загрожує штраф і кілька років в'язниці.

Так, групу українців, яка видавала себе за туристів, затримали на кордоні Чехії та Німеччини. У них були лише біометричні українські паспорти без віз. Всіх їх депортували до Чехії і заборонили в'їзд до Німеччини терміном на два роки.

Деякі намагаються прорватися до Німеччини на польських таксі, але і тут поліція контролює ситуацію, пише місцева преса.

Потік нелегальних працівників почав рости минулого літа, оскільки в Німеччині можна заробити в рази більше, ніж в сусідніх державах. Зараз же легально потрапити до Німеччини не можна, оскільки робочих віз країна не видає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, серед українських заробітчан, які їдуть до Польщі, помітно збільшилася кількість власників малого та середнього бізнесу, збанкрутілого під час пандемії. Також конкуренцію їм почали складати трудові мігранти з Білорусі.

Українці можуть виїхати на роботу в Польщу без трудової візи – тільки за наявності біометричного паспорта, навіть незважаючи на карантин. Проте такі правила не розповсюджуються для в’їзду в інші країни ЄС.

Українські заробітчани все частіше стають жертвами шахраїв, які беруть гроші за фейкове працевлаштування.