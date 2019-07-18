"У нас немає іншого шляху": в Німеччині приготували підлість для України через Росію

У Німеччині заявили, що розумний наступний крок у відносинах Росії і Євросоюзу – зняття антиросійських санкцій.

Таку заяву зробив глава німецької федеральної землі Саксонія Міхаель Кретшмер в інтерв'ю газеті Die Welt. Він підкреслив, що іншого шляху немає.

"У нас немає іншого шляху. Правильно, що Росія повернулася у ПАРЄ і що Німеччина форсувала будівництво газопроводу "Північний потік-2". Далі варто перейти до зняття санкцій", – вважає Кретшмер.

Він підкреслив, що рішення українського конфлікту – важлива мета, для якої варто робити все можливе, однак санкції на цьому шляху не просунули європейських політиків ні на крок.

Санкції

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Союз 20 червня вирішив на рік продовжити санкції проти Росії за анексію українського Криму.

Через обмеження РФ вже втратила приблизно $150 млрд і з кожним роком кількість громадян країни-агресора, які не готові платити за півострів, зростає.

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