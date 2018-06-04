Без траншу МВФ: в Мінфіні розповіли, що чекає на Україну

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що обмеження або скорочення видаткової частини державного бюджету України буде неминуче, якщо не буде отримано новий транш Міжнародного валютного фонду.

"Ми планували ще в першому кварталі залучити більше 2 млрд доларів. Прожили п'ять місяців без цього фінансування, але далі буде складніше. Бюджет-2018 формувався на базі того, що ми будемо залишатися в програмі МВФ... Без МВФ нам значні витрати доведеться зупиняти. Якщо немає МВФ - секвестр неминучий", - повідомив Данилюк в інтерв'ю "Економічній правді".

За його словами, вже з наступного року Україна повинна почати платити за облігаціями, реструктуризованими в 2015 році. Крім цього, в 2019 році необхідно виплатити 1 млрд доларів за облігаціями, випущеними в 2014 році під державні гарантії США.

У той же час Данилюк вважає, що Україні все ж таки вдасться домовитися з МВФ про черговий транш.

"І ми повинні це зробити в червні, тому що без цього ми не зможемо залучити на зовнішніх ринках необхідний фінансовий ресурс для фінансування бюджету", - резюмував міністр фінансів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, програма SBA (Stand-by Agreement) на 17 млрд доларів була прийнята МВФ навесні 2014 року. Україна отримала два транші, після чого кредитування було заморожено.

Навесні 2015 роки її замінила нині діюча програма Фонду з використанням механізму розширеного фінансування (EFF).