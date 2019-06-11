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У кортеж Зеленського додали автомобіль-дублер: опубліковані фото

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Кортеж президента України Володимира Зеленського поповнився автомобілем-дублером і збільшився до шести транспортних засобів.

"Цього разу в автокаравані президента ми нарахували шість авто, хоча минулого разу їх було п'ять", – повідомляє "Страна".

Зокрема, за декілька хвилин до виїзду Зеленського проїхав легковик Volkswagen Passat, який розчищає автопотік ("зозуля") і мікроавтобус Volkswagen Transporter із охороною.

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Кортеж президента України збільшився до шести автомобілів

Кортеж президента України збільшився до шести автомобілів

"Країна"

Слідом за ними виїхали два однакові Mercedes-Benz S-Class з ідентичними державними номерами (в одному з них їде президент). Замикали кортеж бусик і седан Volkswagen.

Головним автомобілем у кортежі вважається той, у якому їде особа, котру охороняють – на сленгу вона називається "упаковка".

За словами журналістів, регулювальники дороги для Зеленського не перекривали, він відправився у сторону Адміністрації президента.

Кортеж президента України збільшився до шести автомобілів

Кортеж президента України збільшився до шести автомобілів

"Країна"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серіалі "Слуга народу" президент Голобородько, якого зіграв Володимир Зеленський, їздить на роботу на велосипеді. Ще будучи кандидатом у президенти України Зеленський відмовився від поїздок на велосипеді з міркувань безпеки.

Однак перед інавгурацією Зеленський пройшовся пішки, дорогою фотографуючись із присутніми.

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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
На фото вулиця Антоновича, колишня Горького. Напрям руху - в сторону м. Либідська. Адміністрація президента зовсім в іншому напрямку.
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Сухецький Андрій
Сухецький Андрій
Криса боїться за свою шкурку.
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Яковлев Михаил
Яковлев Михаил
Блазень - це навіть НЕ клоун! Це - чмо любого "царька". В даному випадку-Бені.
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