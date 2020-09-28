У ЄС вирішили розширити індивідуальні санкції проти Росії за Кримський міст
Комітет постійних представників країн ЄС у Брюсселі схвалив розширення санкційного списку осіб і організацій, які підривають суверенітет і незалежність України.
Відповідну пропозицію було ухвалено без обговорення. Про це в Twitter повідомив журналіст Рікард Йозвяк.
Зокрема, йдеться про обмежувальні заходи у зв'язку з будівництвом Кримського моста.
"Посли ЄС дали зелене світло санкціям проти двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського моста. Рішення буде офіційно оформлено пізніше на цьому тижні", – зазначив журналіст.
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