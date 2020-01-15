У 60 разів менше міністра: озвучені мізерні зарплати українських медиків

Згідно з тарифними ставками в державних лікарнях у 2020 році українські лікарі отримують трохи більше мінімальної зарплати, а медперсонал - ще менше.

Так, хірург вищої категорії в Україні заробляє 5100 гривень. До підвищення зарплати з 1 січня його зарплата становила 4100, передає Страна.

Лікарі інших спеціальностей вищої категорії тепер отримуватимуть 4772 гривень замість 4361 гривень в минулому році.

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Страна

Раніше медсестри без категорії отримували 2958 гривень. Зараз їх зарплата становить трохи більше 3200. Рентген-лаборанти вищої категорії отримували близько 3300, а тепер отримуватимуть 3636 гривень.

Виходить, що хірург вищої категорії в Україні отримує зарплату в 46,8 разів менше, ніж глави Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко. А інтерн з тарифною ставкою в 3800 гривень, отримує в 60 разів менше, ніж міністр економіки Мілованов.

Українські новини

Раніше OBOZREVATEL писав, що міністру освіти України Ганні Новосад збільшили зарплату з 30 тисяч до 111 тисяч гривень.

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