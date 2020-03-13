Спалах коронавірусу у світі і оголошений Кабміном України карантин стали причиною панічних настроїв серед українців, а на цьому відразу ж вирішили заробити деякі столичні супермаркети.

Скориставшись панікою, торговці накрутили ціни на звичайні марлеві пов'язки. Так, в Києві є магазини, де їх продають по 115 гривень за пачку (по 5 пов'язок).

марлеві пов'язки gorodkiev.com.ua

Судячи по цінниках, мова йдеться про мережі супермаркетів "Велика Кишеня". У магазині також вказали, що це акційний товар, проте, де тут акція – здогадатися важко. Тим часом, схожі маски в аптеках без проблем продаються по 15 гривень, без ажіотажу, вони є в достатній кількості.

Подібний "маркетинговий хід" вкрай обурив користувачів соцмережі.

Євген Середа зазначив: "Це Україна. Будь-яке горе це можливість заробити. Так завжди було. З дна ми не піднімалися."

"На жаль", – погодився з ним автор поста Михайло Шнайдер.

Користувач Manyatko Vavrik підтвердила також, що це "дно". "Завжди знайдуться людці, з убогою душею, і не факт, що цим обмежиться. Будуть скуповувати товари першої необхідності, а потім просто перепродувати! Є громадяни, які думають, що вони безсмертні і вічні)) ну-ну!", - зазначила вона.

Олена Осташ емоційно написала: "Нові Санжари, львівські медики, співаючі гімн, тернополяни з попом, що моляться проти приїхали з Китаю, а тепер і медики, фармацевти український народ у всій красі. Жах і сором на весь цивілізований світ".

Валентина Жадік зазначає, що на горі наживаються нерідко: "І зараз ось в Фейсбуці сайти з'являються: 2 пляшечки гелю для рук на спирті і 2 маски у подарунок. Більше 100 євро коштує. Це взагалі пипець".

Едуард Петриков написав наступне: "У нас немає дна. Як у нормальних людей немає меж для розвитку і поліпшення життя. Тільки ці два діаметрально різних напрямки - ми вниз, ті вгору".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні зафіксовано ще два випадки зараження коронавірусом. Всього вже три людини захворіли.

Також по всій країні оголошено карантин. Влада вирішила закрити більшу частину пунктів пропуску на кордоні. Точна кількість поки невідома, уточнюється лише, що їх буде близько 70%.

Карантинні заходи запроваджено і у Верховній Раді. Туди будуть допускати тільки нардепів, їх помічників і співробітників Апарату.

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