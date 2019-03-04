''Це поразка!'' Міжнародні партнери засудили Україну за скандальне рішення КС

Рішення Конституційного суду України про визнання неконституційною статті про незаконне збагачення є великою поразкою в боротьбі з корупцією.

Про це йдеться в заяві G7 і Світового банку, передає "Інтерфакс-Україна". Вони відзначили вплив такого рішення на антикорупційні органи в Україні.

"Це послабило вплив всієї антикорупційної архітектури, зокрема Вищого антикорупційного суду, який незабаром повинен бути створений і, як очікувалося, повинен був винести рішення по значній кількості справ про незаконне збагачення. Це також вплинуло на здатність Національного антикорупційного бюро розслідувати корупцію у вищих ешелонах влади", - йдеться в заяві.

Крім того, G7 і Всесвітній банк закликають українську владу активізувати свої зусилля щодо забезпечення ефективності антикорупційних правових інструментів та інститутів.

Зокрема, закликають до відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення відповідно до принципів ООН, Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) і ЄСПЛ.

Також партнери України заявили, що потрібно знайти спосіб продовжити десятки розслідувань і кримінальних переслідувань, завершення яких було поставлено під загрозу цією постановою.

G7 Narcity

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Конституційний суд України опублікував текст рішення про скасування статті 368-2 Кримінального кодексу про покарання за незаконне збагачення, яка була визнана невідповідною Основному Закону.

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