Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін назвав долар анахронізмом сучасної світової економіки.

"Звісно ж ненормально, що США, ведучи себе настільки агресивно і непередбачувано, продовжують залишатися власником основної резервної валюти, – повідомив Наришкін, передає ТАСС.

Зокрема, за його словами, на фоні зміцнення багатополярності монопольне становище долара в міжнародних економічних відносинах перетворюється на анахронізм.

"Поступово долар набуває токсичного характеру", – зазначив Наришкін.

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії вважає, що використання долара пов'язане з ризиками, які змушують все більше країн задуматися про пошук альтернативних інструментів для розрахунків.

Глава Служби зовнішньої розвідки РФ заявив, що долар набуває токсичного характеру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава одного з найбільших російських банків ВТБ Андрій Костін заявив про необхідність відмови від долара прискореними темпами.

За його словами, план із дедоларизації складається з чотирьох напрямків. Головне – це прискорений перехід у розрахунках із іноземними державами з експортно-імпортних операцій на інші валюти – це може бути євро, юань або рубль.

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