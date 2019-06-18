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"Токсичний характер": у Росії різко розкритикували долар

1.6тЧитати матеріал російською

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін назвав долар анахронізмом сучасної світової економіки.

"Звісно ж ненормально, що США, ведучи себе настільки агресивно і непередбачувано, продовжують залишатися власником основної резервної валюти, – повідомив Наришкін, передає ТАСС.

Зокрема, за його словами, на фоні зміцнення багатополярності монопольне становище долара в міжнародних економічних відносинах перетворюється на анахронізм.

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"Поступово долар набуває токсичного характеру", – зазначив Наришкін.

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії вважає, що використання долара пов'язане з ризиками, які змушують все більше країн задуматися про пошук альтернативних інструментів для розрахунків.

Глава Служби зовнішньої розвідки РФ заявив, що долар набуває токсичного характеру

Глава Служби зовнішньої розвідки РФ заявив, що долар набуває токсичного характеру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава одного з найбільших російських банків ВТБ Андрій Костін заявив про необхідність відмови від долара прискореними темпами.

За його словами, план із дедоларизації складається з чотирьох напрямків. Головне – це прискорений перехід у розрахунках із іноземними державами з експортно-імпортних операцій на інші валюти – це може бути євро, юань або рубль.

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Місце
Росія
Тег
долар
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Забралов Ник
Забралов Ник
а чого "не токсичний рубль" :) завжди називали дерв`яним? шо може бути токсичнішим рубля дерев`яного?
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