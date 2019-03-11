Терористи "ЛНР" вирішили налякати бізнес: як ударили

Терористи "ЛНР" впровадили новий податковий платіж для тих, хто не зареєстрований на окупованій території Луганської області.

Як повідомляють місцеві терористичні сайти, відповідний "закон" набув чинності 9 березня. Зазначається, що мова йде нібито про спеціальний фіксований збір на період дії воєнного стану.

"Платниками фіксованого збору для нерезидентів будуть юридичні особи – нерезиденти, які здійснюють діяльність на території "ЛНР" через філії, що пройшли акредитацію відповідно до чинного законодавства "ЛНР", – повідомили окупанти.

Зазначається, що самі окупанти можуть своїм рішенням встановлювати розмір збору і змінювати його.

"Сплата фіксованого збору для нерезидентів із порушенням термінів, передбачених для сплати фіксованого збору для нерезидентів, тягне за собою накладення на філії іноземних юридичних осіб штрафної (фінансової) санкції в розмірі 3% від суми несвоєчасної сплати", – повідомили представники терористичної влади.

"ЛНР" Уніан

Як повідомляв OBOZREVATEL, у тимчасово окупованому Луганську катастрофічно впали ціни на житло. Багато ріелторів не рекомендують жителям міста продавати свої квартири до виборів президента України, сподіваючись, що після березня ситуація зміниться.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!