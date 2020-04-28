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28 квітня • оновлено в 11:24
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Світовий банк дасть Україні $135 млн на боротьбу з COVID: куди підуть гроші

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Всесвітній банк (ВБ) виділить Україні додаткові $135 млн, які підуть на боротьбу з коронавірусною інфекцією COVID-19.

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Відповідне рішення було ухвалене радою директорів ВБ у ніч на вівторок, 28 квітня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це додаткове фінансування допоможе Україні в оновленні приблизно 40 відділень екстреної медичної допомоги та інсультних відділень, забезпечуючи можливість лікарням проводити складні медичні процедури з використанням високотехнологічного обладнання і відповідних протоколів лікування", – заявив в.о. директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Алекс Кремер.

Україна отримає кошти на боротьбу з коронавірусом

Україна отримає кошти на боротьбу з коронавірусом

Страна

За його словами, пацієнти зможуть вибирати будь-яку лікарню в Україні, і їх витрати на хірургічне втручання будуть покриватися з державного бюджету.

На що підуть гроші

Частина коштів нового кредиту у розмірі $35 млн буде використана на закупівлю необхідних матеріалів і устаткування для боротьби з COVID-19, проведення необхідного навчання для медичного персоналу, підтримку комунікації та надання громадянам важливої інформації.

Нові виділені кошти також будуть використовуватися на відшкодування фінансування українським установам охорони здоров'я, які надають послуги пацієнтам з COVID-19.

Скільки грошей вже отримали

В рамках діючого проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" Україна отримала $215 млн. Кошти були спрямовані на підтримку реформ у секторі охорони здоров'я, поліпшення надання послуг (зокрема, реформу первинної та вторинної ланок, ранню діагностику і лікування серцево-судинних і онкологічних захворювань), а також підвищення ефективності системи охорони здоров'я в цілому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами глави Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Гебрейесуса, пандемія коронавірусу COVID-19 у світі все ще далека від завершення. Він висловив стурбованість тим, що кількість нових випадків зараження продовжує рости в країнах Африки, Східної Європи, Латинської Америки і деяких азіатських країнах.

Тим часом, станом на вівторок, 28 квітня, в Україні офіційно підтверджено 9410 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Всесвітній банк вірус
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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9410.

    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

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