Світова фінансова криза вдарить по українських аграріях: хто постраждає першим

Український агробізнес постраждає через світову фінансову кризу, спричинену коронавірусом і падінням цін на нафту.

Про це розповів президент Українського клубу аграрного бізнесу Алекс Ліссітса, повідомляє ТСН.uа.

За словами фахівця, в аграрному секторі для українського сільського господарства є відразу кілька непередбачуваних аспектів, які матимуть суттєвий вплив. Одним із основних він назвав коронавірус.

Україна повинна сповна використовувати агропотенціал

"Насамперед – це всесвітня мобілізація заходів щодо коронавірусу, поширення хвороби. Якщо все це почалося з Китаю, пішло в Азію, а зараз бачимо, що вся Європа розбирається цією проблематикою. Друге питання – це торгова війна між Саудівською Аравією і Росією, яка, по суті, знизила ціни на нафту. Ну й глобальна криза, яка поширюється на весь світ, зокрема й на Україну, та вплине і на українське сільське господарство", – розповів експерт.

Ліссітса зазначив, що українські аграрії протягом минулого року експортували продукції до Китаю на 1,3 млрд доларів. Переважно це була кукурудза, олія соняшникова і соєва.

"Азійський ринок є найбільшим для українського сільського господарства, потім іде європейський, і тепер ці два ринки страждають від цих трьох глобальних чинників. Тому вплив може бути суттєвим, адже загалом аграрний експорт торік становив понад 22 млрд доларів", – підкреслив експерт.

За його словами, зараз спостерігається падіння цін на продукцію, як-от рослинну й соняшникову олію, більш ніж на 15%. Така ситуація може знизити надходження не тільки компаній, які працюють в агросекторі, а й для країни.

"Тому вплив може бути таким істотним, що показав за останні три тижні. Маркер – як акції українських публічних компаній на світових біржах впали більше, ніж на пів мільярда доларів. Знизилася капіталізація на українські аграрні компанії, які розміщені на західних біржах. Цей показник в 22 млрд доларів, який був з експорту минулого року, перевершити буде дуже важко. Тому зараз дуже багато ризиків і важко передбачити, як будуть розвиватися події наступними тижнями, місяцями. Але те, що вплив буде – вже факт", – зазначив він

Щодо цін на продукти харчування, то експерт не виключає подорожчання, але сподівається, що паніки не буде. Він додав, якщо не буде достатньо надходжень від експорту, то буде ослаблення гривні, а це вплине на те, що всі продукти, прив'язані до долара, будуть дорожчати.

"А в сільському господарстві істотна складова прив'язана до долара, тому що ми дуже багато імпортуємо – аграрну хімію (і з того ж Китаю, я до речі, не знаю, як ми будемо імпортувати цього року), і насіння, і техніку. До того ж ми маємо сезонні фактори, у нас завжди певні категорії продуктів піднімалися в ціні, починаючи з квітня місяця, особливо перед Великоднем. Тому припускаю, що негативний вплив буде і для споживачів", – зазначив Ліссітса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через постійне збільшення екстремальних погодних і кліматичних явищ на всьому континенті, Європі загрожує зневоднення, що призведе до занепаду такої галузі, як сільське господарство.

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