Головна Новини
23 березня • оновлено в 13:40
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Соловйов "розніс" Крим за високі ціни і закликав Росію ввести туди Національну гвардію

13.1т
Читати матеріал російською

Російський пропагандист Володимир Соловйов жорстко розкритикував ціни в окупованому Криму.

У програмі "Повний контакт" радіостанції "Вести FM" він заявив, що на півострові занадто високі ціни, несумірні з рівнем інфраструктури і сервісу. Він також назвав місцевих жителів "сволотою", передає видання "Примечания".

"Дивишся ціни в Криму, Сочі – і виникає питання: ви взагалі в своєму розумі?... В Туреччині в рази дешевше, в Італії дешевше, всюди в світі дешевше. Ви що, знахабніли? За рахунок чого такі ціни просите, ви що, раптом всі різко готувати навчилися? Ви що, тепер розумієте, що таке сервіс? Ви побудували інфраструктуру чудову? Ви навели чистоту? Перестали срати в море, каналізацію туди перестали тягнути? З чого ви охрініли? Ааа, попит – пропозиція – ринок, ну зрозуміло", – різко висловився пропагандист.

Соловйов назвав кримчан "сволотою"

Соловйов назвав кримчан "сволотою"

На його думку, щоб в Криму було добре, потрібно "все будувати за розумними цінами", "бити по руках" тих, хто краде бюджетні гроші, а також ввести на півострів дивізію імені Дзержинського (Дивізія військ національної гвардії Росії. - Ред.) і "прорідити" шкідників.

"Аеропорт (новий термінал міжнародного аеропорту "Сімферополь". - Ред.) – красень, міст побудували. Пахати не пробували ще і там?" – звернувся Соловйов до жителів окупованого Кримського півострова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відразу після анексії у 2014 році Крим втратив 70% своїх туристів – тоді це визнала навіть окупаційна влада півострова.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим цены
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
11
97
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
12
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
коршун федот
коршун федот
Мо.кш.ва и из Монако за год бы сделала мухо.сронск. А тут 6 лет прошло!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Северг Олег
Северг Олег
Всё правильно сказал. украиский дух и украинское наследие пора изживать. Пора становиться нормальными людьми и не списывать своё дерьмо на тяжёлое бремя украинского наследия
Показать комментарий полностью
Ответить
1
4
Pollak John
Pollak John
Северг Олег, начинай как Емеля на печи валяться ) Авось и щуку поймаешь , лапоть )
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Виня Ксения
Виня Ксения
Северг Олег, ахахах.. вы же Крым аннексировали и при этом вопили, что там живут русские. Ох и насмешил.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
hunt andres
hunt andres
А про сволочей то где, обосс?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Економіка

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги