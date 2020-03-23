Російський пропагандист Володимир Соловйов жорстко розкритикував ціни в окупованому Криму.

У програмі "Повний контакт" радіостанції "Вести FM" він заявив, що на півострові занадто високі ціни, несумірні з рівнем інфраструктури і сервісу. Він також назвав місцевих жителів "сволотою", передає видання "Примечания".

"Дивишся ціни в Криму, Сочі – і виникає питання: ви взагалі в своєму розумі?... В Туреччині в рази дешевше, в Італії дешевше, всюди в світі дешевше. Ви що, знахабніли? За рахунок чого такі ціни просите, ви що, раптом всі різко готувати навчилися? Ви що, тепер розумієте, що таке сервіс? Ви побудували інфраструктуру чудову? Ви навели чистоту? Перестали срати в море, каналізацію туди перестали тягнути? З чого ви охрініли? Ааа, попит – пропозиція – ринок, ну зрозуміло", – різко висловився пропагандист.

Соловйов назвав кримчан "сволотою"

На його думку, щоб в Криму було добре, потрібно "все будувати за розумними цінами", "бити по руках" тих, хто краде бюджетні гроші, а також ввести на півострів дивізію імені Дзержинського (Дивізія військ національної гвардії Росії. - Ред.) і "прорідити" шкідників.

"Аеропорт (новий термінал міжнародного аеропорту "Сімферополь". - Ред.) – красень, міст побудували. Пахати не пробували ще і там?" – звернувся Соловйов до жителів окупованого Кримського півострова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відразу після анексії у 2014 році Крим втратив 70% своїх туристів – тоді це визнала навіть окупаційна влада півострова.

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