Тендер щодо харчування в "Інтерсіті" скасували після резонансу та звільнили організаторів

"Укрзалізниця" проведе новий конкурс з відбору постачальника харчування для швидкісних поїздів після того, як громадськість звернула увагу на нерівноцінні умови для учасників попередніх торгів.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій. Він також підкреслив, що керівництво філії "Українська залізнична швидкісна компанія" було відсторонене від виконання слухбових обов'язків, оскільки не забезпечило прозорість відбору контрагента.

Криклій звернув увагу на те, що торги треба було проводити через програму держзакупівель ProZorro.

"Якщо потрібно пришвидшити процедуру, то забезпечте насамперед її прозорість, а не знімайте після першого кола надання цінових пропозицій. Всі ми бачили, як проходять аукціони, коли ціни суттєво збільшуються від стартових і йдуть запеклі бої. Чому тут цього принципу не було забезпечено? Дякую всім, хто звернув увагу на цей конкурс і оперативно відреагував. Дуже сподіваюся, що "Укрзалізниця" докладе всіх зусиль, щоб провести новий конкурс прозоро", – написав міністр.

Що спричинило скандал довкола "Укрзалізниці"

Переможцем тендеру на забезпечення харчування пасажирів потягів "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" стала нікому невідома компанія "Грінед" без відповідного досвіду в наданні подібних послуг.

"Грінед" обійшла в конкурсі такі відомі компанії, як WOG та Socar, а "донька" австрійської компанії "До Енд Ко" і зовсім покинула конкурс ще під час торгів. Її представники заявили, що те, що відбувалося на там, не мало нічого спільного з економікою та якістю обслуговування.

Харчування в "Інтерсіті" ua.news

За інформацією ЗМІ, компанія "Грінед" своїм успіхом зобов'язана В'ячеславу Горбатку, який раніше вже забезпечив перемогу в тендері на обслуговування пасажирів VIP-терміналу аеропорту "Бориспіль" компанії "Тілі Лтд".

Донині Горбатко є начальником управління ресурсного забезпечення "Української залізничної швидкісної компанії" (УЗШК). Він же входив і до складу конкурсної комісії скандального тендеру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулий Кабмін ухвалив рішення віддати "Укрзалізницю" в управління на 10 років національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG.

Тодішній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів зустріч із представниками найбільшого залізничного оператора Німеччини Deutsche Bahn. Його фото з іграшковим потягом викликало ажіотаж у мережі.

28 квітня у Кабміні тимчасово призупинили проєкт співпраці між "Укрзалізницею" та найбільшим залізничним оператором Німеччини, компанією Deutsche Bahn.

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