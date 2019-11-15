Схема на $7,5 млрд: ПриватБанк пояснив, як Коломойський вивів гроші

Колишні акціонери ПриватБанку Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та їхній бізнес-партнер Віталій Хомутиннік використовували фінансові інструменти, які дозволяли кредитувати пов'язані компанії.

Це призводило до зменшення балансової вартості кредитного портфеля і витрат на формування резервів, повідомила пресслужба Національного банку України на запит "Економічної правди".

"До 2016 року, коли "Приват" належав Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, банк під час здійснення кредитування у гривні використовував нетипові для ринку умови договорів – так звані "індексні кредити", – йдеться у відповіді.

Нетипові умови договорів полягали у тому, що плата за користування кредитом складалася з двох частин – фіксованої відсоткової ставки і винагороди за користування кредитом.

Коли терміни сплати відсоткової ставки встановлювалися із певною періодичністю протягом терміну договору, то винагорода підлягала сплаті одночасно із погашенням кредиту.

"На цю саму дату мав розраховуватися і розмір винагороди за формулою, яка передбачала індексацію. Індексації підлягали як видані транші, так і нараховані відсотки. Індексація відбувалася на основі офіційного курсу гривні до долара за період із дня видачі кредиту до дати його погашення. Умова таких договорів про сплату визнавалася у банку як похідний фінансовий інструмент – вбудований дериватив", – наголосили у ПриватБанку.

Дериватив є фінансовим контрактом, заснованим на майбутній вартості активу. Власник деривативу укладає контракт на придбання цього активу у майбутньому.

Мета контракту – отримання прибутку за рахунок зміни ціни активу. Кількість деривативів може перевищувати кількість активів. Більшість таких кредитів було надано компаніям з орбіти Коломойського і Боголюбова.

Кредити видавалися під відсоткову ставку, яка була нижчою за ринкову. Вона становила від 10% до 12% річних, тоді як середня ставка в банківському секторі в період з 2012 по 2016 роки перебувала у діапазоні від 16,6% до 18,5% річних.

"Такий фінансовий інструмент колишнім керівництвом ПриватБанку використовувався з метою штучного покращення фінансового результату. Це призводило до зменшення заборгованості з кредиту, зменшення балансової вартості кредитного портфеля та зменшення витрат на формування резервів", – резюмували представники фінустанови.

Колишні акціонери ПриватБанку використовували фінансові інструменти, які дозволяли кредитувати пов'язані компанії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона щодо Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

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