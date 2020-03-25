Сервіс BlaBlaCar закликав користувачів відмовитися від поїздок

Користувачів BlaBlaCar, в зв'язку з пандемією коронавірусу, закликали відмовитися від поїздок, щоб захистити себе і інших від небезпеки.

Про це йдеться у листі генерального директора платформи Ніколаса Брюсона, який був направлений всім, хто зареєстрований на сервісі пошуку попутників.

Сервіс BlaBlaCar звернувся до користувачів depositphotos.com

"У ці непрості часи, замість об'єднання для спільних поїздок, варто дотримуватися соціального дистанціювання і об'єднатися у вирішенні залишитися вдома, щоб не наражати на небезпеку ні себе, ні інших. Я вірю, пройде зовсім небагато часу і ми знову покличемо вас в подорож. А зараз - врятуйте життя, залишіться вдома", - йдеться у листі

Також Ніколас Брюссон розповів, що 700 співробітників BlaBlaCar по всьому світу продовжує працювати, щоб сервіс залишався доступний для кожного з 90 мільйонів користувачів, проте роблять це вдома. І рекомендував всім дотримуватися приписів держорганів і утриматися від поїздок, за винятком випадків, коли це дійсно необхідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Україні продовжили карантин на 30 днів через швидке поширення коронавірусу по країні. Попередній термін його закінчення – 24 квітня. Також по всій території країни ввели режим надзвичайної ситуації.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!