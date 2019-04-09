Що буде з доларом після виборів в Україні: фінансист дав прогноз

Другий тур виборів президента України істотно не вплине на курс долара щодо гривні, незалежно від його результатів.

Такий прогноз озвучив у ефірі ObozTV фінансовий аналітик Віталій Шапран. За його словами, вартість американської валюти в Україні буде визначатиметься сприятливими факторами на зовнішніх ринках.

Коментуючи офіційний курс гривні, який за минулий тиждень зміцнився з 27,19 грн/$ до 26,64 грн/$, експерт заявив: "Ситуація на зовнішніх ринках дуже приваблива для України, тому ми сьогодні спостерігаємо зміцнення гривні".

Шапран пояснив, що на світових ринках склався стабільний ціновий тренд щодо аграрних культур, які є основою українського експорту. Крім того, ціна на залізну руду підвищилася з 83 до 93 доларів за тонну, що також дуже вигідно для України.

"У нас діє плаваючий курс, і якщо ситуація на ринках буде змінюватися, то гривня буде знижуватися. Якщо ситуація буде сприятливою, як зараз, ми будемо бачити приблизно такий самий рух курсу, який ми спостерігаємо останні 3-4 дні", — спрогнозував він.

За словами експерта, результат першого туру засвідчив, що ринок завчасно готується, щоб не допустити значних коливань.

Шапран висловив упевненість, що в період другого туру на курс гривні щодо долара "на 90% діятимуть економічні чинники".

"Якщо ми будемо мати економічну кон'юнктуру, яка була зараз, то абсолютно точно гривня буде зміцнюватися. Якщо цінова кон'юнктура розвернеться в інший бік, то навпаки", — пояснив він.

"Зараз ми маємо прогноз на кінець року, і той курс, який закладений у бюджет (29,08 грн/$. — Ред.), хоча і є бухгалтерським, передбачає невелику девальвацію", — підсумував аналітик.

newsone.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ наприкінці періоду).

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