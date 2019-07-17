Зеленський вирішив дати нові поблажки "євробляхерам": законопроект уже у Раді

Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді ухвалити законопроект, який би відтермінував штрафи для власників нерозмитнених автомобілів на єврономерах.

Про це заявив на брифінгу у Києві заступник керівника Офісу президента України Руслан Рябошапка. За його словами, до президента неодноразово зверталися власники "євроблях" під час його регіональних поїздок (новина доповнена подробицями).

"Не всі в нашій країні, на жаль, достатньо заможні, щоб їздити на нових автомобілях. У зв'язку з цим президент звернувся до парламенту із пропозицією розглянути законопроект, який відтермінує застосування штрафних санкцій до тих людей, які не встигнуть розмитнити автомобіль на так званих єврономерах. Пропозиція поки звучить про 90 днів відтермінування застосування штрафних санкцій", – пояснив він.

Рябошапка додав, що протягом цих 90 днів новий парламент і новий уряд запропонують механізм, яким чином врегулювати цю проблему.

Таким чином Зеленський пропонує народним депутатам на позачерговому засіданні 18 липня розглянути законопроект, який передбачає відтермінування штрафів для тих, хто не встигне розмитнити автомобілі з іноземною реєстрацією.

"Я маю сказати, що за інформацією наших колег із Мінінфраструктури та МВС сьогодні в Україну було завезено від 600 до 800 тис. автомобілів, які досі нерозмитнені. Те, що проблема болюча – про це кажуть люди. Тому президент вирішив звернутися до парламенту з вимогою ухвалити цей закон", – підсумував він.

Пізніше Зеленський вніс до Верховної Ради два невідкладних законопроекти – про відтермінування штрафів для власників "євроблях" і про відповідальність за незаконне збагачення.

Про це йдеться на офіційному веб-порталі Верховної Ради. Текстів законопроектів на сайті Ради поки що немає.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України про відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України зареєстровано під номером 10462.

Номер 10461 отримав проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів.

Нагадаємо, що власників "євроблях" почнуть штрафувати вже 24 серпня.

Які штрафи введуть:

за водіння машини на єврономерах – 8500 грн;

повторне протягом року водіння "євробляхи" – 17 000 грн і заборона на водіння протягом року;

якщо затримав розмитнення на термін до 1 доби – 170 грн;

від 1 до 10 діб – 340 грн;

від 10 до 20 діб – 8500 грн;

від 20 до 30 діб – 85 000 грн;

від 30 діб – 170 000 грн.

Варто зазначити, що під час робочої поїздки Зеленського у Миколаївську область у середу, 17 липня, він поспілкувався з керівником ГО "Авто Євро Сила" Олегом Ярошевичем. Український лідер пообіцяв активісту, що найближчим часом зробить все для ухвалення закону про відтермінування штрафів для євробляхерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 листопада 2018 року Верховна Рада підтримала нові правила розмитнення автомобілів із європейською реєстрацією в Україні. Закон передбачає введення базових ставок для автомобілів залежно від типу двигуна і його об'єму. Так, для бензинових двигунів об'ємом до 3000 і понад 3000 куб. см вводяться базові ставки відповідно €50 і €100. Для дизельних двигунів об'ємом до 3500 і більше 3500 куб. см – €75 і €150.

Також Рада ввела великі штрафи за порушення правил ввезення таких автомобілів на територію України. Власники машин на єврономерах не згодні з низкою положень цих законів, через що в багатьох регіонах України проходили акції протесту.

У Києві 15 травня власники авто на єврономерах частково перекрили рух на вул. Грушевського. Вони вимагали продовження пільгового періоду для розмитнення своїх машин, який мав закінчитися 22 травня.

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