Саудівська Аравія оцінила загрозу і виділить величезну суму на боротьбу з коронавірусом

Саудівська Аравія оголосила про термінові заходи з боротьби з впливом епідемії коронавіруса на економіку країни, виділивши для цього в цілому більше $30 млрд.

Про це повідомив у п'ятницю, 20 березня, міністр фінансів королівства Мухаммед аль-Джадаан в ефірі одного з місцевих телеканалів, передає Прайм.

AFP

"Уряд королівства підготував термінові ініціативи для підтримки приватного сектора, особливо, діяльності малих і середніх підприємств, які найбільше страждають від наслідків поширення коронавірусу, на суму понад 70 мільярдів ріалів (понад $19 млрд) у вигляді пільг та відтермінуванню виплат деяких державних зборів, щоб приватний сектор міг використовувати ці кошти для управління його економічною діяльністю додатково до програми підтримки, оголошеної Саудівським валютним управлінням у розмірі 50 мільярдів ріалів у поточний період ($13 млрд)", – зазначив аль-Джадаан в ефірі Саудівського державного телеканалу.

У п'ятницю виступив також король Саудівської Аравії Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд з промовою, де передрік усьому світу наступ важких часів у зв'язку з поширенням коронавірусу, але пообіцяв жителям королівства підтримку держави.

За останні дні у Саудівській Аравії зросла кількість випадків зараження коронавірусом. У п'ятницю Міністерство охорони здоров`я королівства оголосило, що загальна кількість хворих уСаудівській Аравії досягла 274 осіб. При цьому у зв'язку з підозрою на коронавірус аналізи були зроблені більше 16 тисячам осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Саудівська Аравія також почала скорочувати витрати бюджету на цей рік через падіння цін на нафту. Поки постраждали найменш значущі статті, які втратили фінансування на 50 мільярдів ріалів ($13,32 млард). У сукупності ця сума становить менше п'яти відсотків бюджету.

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