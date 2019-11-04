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4 листопада • оновлено в 20:13
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Слідом за ЄС: Україна і ще 3 країни завдали нового санкційного удару по Росії

7.3т Читати матеріал російською

Чорногорія, Албанія, Норвегія й Україна приєдналися до рішення Європейського Союзу про продовження до березня 2020 року персональних санкцій щодо 170 фізичних та 44 юридичних осіб із Росії й України.

Про це йдеться в заяві глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні, оприлюдній у понеділок, 4 листопада, пише "Європейська правда".

"Країни – кандидати (на вступ до ЄС Ред.) Чорногорія та Албанія, країна-член Європейської економічної зони Норвегія, а також Україна приєднуються до цього рішення. Вони забезпечать відповідність національної політики цим рішенням. Євросоюз бере до відома це зобов'язання і вітає його", – зазначила Могеріні.

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Україна і ще 3 країни завдали санкційного удару по Росії

Україна і ще 3 країни завдали санкційного удару по Росії

24 канал

Санкційні заходи ЄС передбачають заморожування активів і обмеження на в'їзд.

Нагадаємо, 12 вересня Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи проти осіб і компаній за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, ще на пів року до 15 березня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше деякі норвезькі політики зажадали скасування антиросійських санкцій, тому що вважають росіян "гарними сусідами".

14 жовтня Європейський Союз продовжив до 16 жовтня 2020 року санкції щодо Росії за поширення хімічної зброї.

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Федеріка Могеріні
Тег
санкции
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Ткачук Олег
Ткачук Олег
А Швейцария не входит в ЕС и не поддержала санкции.Швейцария поди ценится сильнее чем любое другое государство мира.Во всем мире традиционно высоко ценятся, надежные швейцарские банки, точные часы, знаменитые сыры и отменный шоколад. Словом, со Швейцарией ассоциируется все самое добротное и качественное. И отдых в этом маленьком гостеприимном государстве в Альпах, живущем под благословенным покровом равностороннего белого креста на красном полотнище флага, тоже высококлассный!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
538-й удар по России! И все - самые смертельные! :-)))))
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Нищие попрошайки напугали))) трубу сосите)))
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