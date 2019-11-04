Слідом за ЄС: Україна і ще 3 країни завдали нового санкційного удару по Росії

Чорногорія, Албанія, Норвегія й Україна приєдналися до рішення Європейського Союзу про продовження до березня 2020 року персональних санкцій щодо 170 фізичних та 44 юридичних осіб із Росії й України.

Про це йдеться в заяві глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні, оприлюдній у понеділок, 4 листопада, пише "Європейська правда".

"Країни – кандидати (на вступ до ЄС – Ред.) Чорногорія та Албанія, країна-член Європейської економічної зони Норвегія, а також Україна приєднуються до цього рішення. Вони забезпечать відповідність національної політики цим рішенням. Євросоюз бере до відома це зобов'язання і вітає його", – зазначила Могеріні.

Україна і ще 3 країни завдали санкційного удару по Росії 24 канал

Санкційні заходи ЄС передбачають заморожування активів і обмеження на в'їзд.

Нагадаємо, 12 вересня Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи проти осіб і компаній за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, ще на пів року до 15 березня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше деякі норвезькі політики зажадали скасування антиросійських санкцій, тому що вважають росіян "гарними сусідами".

14 жовтня Європейський Союз продовжив до 16 жовтня 2020 року санкції щодо Росії за поширення хімічної зброї.

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