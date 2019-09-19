Рішення за Зеленським: залишився останній крок до відстрочення штрафів для "євробляхерів"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у четвер, 19 вересня, підписав законопроект президента Володимира Зеленського про відстрочення введення штрафів для водіїв авто на єврономерах.

Йдеться про законопроект №1030 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відстрочки застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України", який 12 вересня був прийнятий парламентом.

На сайті ВР вказується, що документ підписаний спікером парламенту і переданий на підпис президенту України.

Єврономери Колаж

Нагадаємо, проект закону пропонує 90-денну відстрочку штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів (ввезених із 1 січня 2015 року) на територію України.

Жорсткі санкції за порушення правил ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією набули чинності 22 серпня.

Штраф за перевищення терміну перебування автомобілів з іноземною реєстрацією від 20 до 30 діб склав 85 тис. гривень. При перевищенні терміну більше ніж на 30 діб, передбачений штраф 170 тис. гривень або конфіскація.

Аналогічні розміри штрафів і при перевищенні термінів тимчасового ввезення – за порушення його від 20 до 30 діб сума штрафу складе 85 тис. гривень. За порушення терміну більш ніж у 30 діб, а також у разі втрати або розкомплектування авто – 170 тис. гривень або конфіскація.

Ілюстрація. Авто на єврономерах Offshoreview.eu

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський ініціював законопроект, який відстрочить введення штрафів для водіїв на "єврономерах" до кінця 2019 року.

При цьому в Міністерстві внутрішніх справ заявляли, що не вважають за доцільне продовжувати мораторій на штрафи для авто на єврономерах.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!