"Є емоції, а є цифри": Каспаров розповів про реальні наслідки санкцій проти Росії

З часу введення санкцій проти Росії через анексію Криму, Німеччина подвоїла покупку російського газу, а товарообіг з Францією виріс на 11% тільки за останній рік.

Про це під час лекції на форумі російської культури в Будві розповів російський опозиціонер Гаррі Каспаров. За його словами, це означає, що в світі переважає не бажання ризикувати заради якоїсь ідеї, а робити бізнес, чим добре користується президент Росії Володимир Путін.

"Якщо в 37-му році протистояти Гітлеру не хотіли через страх, то тепер на їх місці люди, охочі робити бізнес. Санкції, запитаєте ви? Так, це неприємно, але починаючи з моменту анексії Криму, Німеччина подвоїла покупку російського газу, а за останній рік товарообіг між Росією і Францією зріс на 11%. Є емоції, а є цифри", – підкреслив він.

Санкції проти Росії 24 канал

За словами Каспарова, поки Путін сильний в очах свого оточення – йому нічого не загрожує.

"Він виконує свою головну функцію: забезпечує в цілому досить безпечний транзит накрадених російських грошей на Захід. Ніхто не хоче ризикувати, всі шукають компроміси. Проблема лише в тому, що диктатори ніколи не питають, чому. Вони питають, а чому б і ні?", – підсумував опозиціонер.

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