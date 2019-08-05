Путін планує газовий апокаліпсис: до чого готуватися

Російська Федерація в черговий раз вирішила піти на радикальний крок і спровокувати нову газову кризу в Європейському Союзі.

Принаймні, такий сценарій розвитку подій описується аналітиками в американському журналі The American Interest. Подробиці – на OBOZREVATEL.

Поставки російського газу в Європу на межі зриву

Така ситуація склалася через дві обставини: перше – 1 січня 2020 року спливає дія договору про транзит газу через Україну. Пролонгувати документ сторони не поспішають, що буде означати – зупинку транзиту російського газу через український газопровід "Дружба" до країн ЄС.

Газопровід "Дружба"

Друга обставина полягає в тому, що РФ не встигає добудувати газопровід "Північний потік-2" в обхід України до зазначеного терміну через позицію Данії, яка досі не надала дозволу для прокладки трубопроводу через свої територіальні води. Отже, крім українського газопроводу, у Росії поки немає інших варіантів для поставок газу в Європу.

З огляду на складні відносини між Україною і Росією через військову агресію Кремля на Донбасі і анексію Криму, переговори про підписання нового транзитного договору проходять вкрай важко, і експерти дуже обережно дають прогнози.

У той же час старший науковий співробітник Інституту державного управління у Лондоні Алан Райлі в своїй статті для американського журналу описав можливу стратегію РФ в даній ситуації.

"Контури російської стратегії вимальовуються ясно: 1) добудувати трубопровід, за винятком ділянки в датських водах 2) дочекатися 1 січня, коли закінчиться договір з Україною 3) відкинутися на спинку крісла і чекати. Москва потім скаже, що з радістю надасть Європі більше природного газу – але тільки через "Північний потік – 2". Зрозуміло, уряд Данії спішно дозволить будівництво решти трубопроводу, нехай це і суперечить Європейській енергетичній хартії", – пише Райлі.

Цілком можливо, що Москва дочекається закінчення транзитної угоди з Україною – нехай за цим і піде хаос і зростання цін – в надії на те, що перший шок додасть Росії необхідні важелі і дозволить укласти вигідну угоду з Україною і ЄС і швидко добудувати "Північний потік – 2". Потім для "вирішення" кризи втрутиться президент Путін – на тлі масованої дезінформаційною кампанії, метою якої буде звалити всю провину на Україну і ЄС.

"Проте, щоб такий план спрацював, Росії потрібно, щоб європейці запанікували і прогнулися перед обличчям недопоставок і зростання цін. Проблема Москви в тому, що далеко не факт, що такий натиск взагалі спрацює – адже європейці можуть і не прогнутися. У психологічному поєдинку з Європою може статися, що "слабо" виявиться в Москві ", – вважає англійський вчений.

OBOZREVATEL вирішив задати питання президенту Центру глобалістики "Стратегія XXI", експерту з питань енергетики Михайла Гончара про те, як Україна, Європа і Росія зможуть вирішити це питання, і чи не буде газового апокаліпсису як в Європі, так і в Україні. На його думку, є три варіанти вирішення питання

Перший – якщо Європа так налякана газовою кризою, вона повинна докласти всіх зусиль для тиску на Росію з тим, щоб "Газпром" був схильний підписати контракт з українським оператором на загальноприйнятих в ЄС засадах.

Позиція "Нафтогазу" відома, новий контракт може бути, тому що він буде базуватися на принципах європейського законодавства. І це не наша "хотєлка", а це тому, що ми імплементуємо у себе європейське енергетичне законодавство. І де-юре ми це робимо, і відкату назад не буде.

Газопровід

Плюс, обхідні газопроводи "Газпрому" не готові до технічної експлуатації, і це ні для кого не секрет. Навіть якби все йшло за графіком і Данія вчасно надала дозвіл, то ніякого запуску на повну проектну потужність "Північного потоку-2" 1 січня 2020 не відбулося б все одно. Все що могло бути – це перерізання стрічки, тому що кинути трубу і вивести газопровід на проектну потужність – це не одне і те ж.

Тому тут у "Газпрому" безвихідна ситуація, здавалося б, але є другий варіант, який виглядає більш реалістично. Росія свідомо і цілеспрямовано ігнорує підписання нового транзитного контракту, і свідомо готує третю широкомасштабну газову кризу.

Все для того, щоб змусити Україну і Європу погодитися на умови "Газпрому". При цьому вони виходять з того, що Україна без російського газу і транзиту не зможе протриматися зиму. У Європи там краща ситуація, але вона вперлася в український транзит і хоче його зберегти. Ну і тут "Газпром" буде як би і не проти, але на своїх умовах, які є неприйнятними для Києва.

Третій варіант, найменш ймовірний, настане 1 січня 2020 і ніякого переривання поставок газу не буде, транзит продовжиться за фактом на основі транзиційної технічної взаємодії сторін. Це малоймовірно, але Україна на це піде, тому що нам продовження транзиту вигідно, ми на цьому заробляємо.

Будівництво газопроводу "Північний потік-2"

З російської сторони має місце політизований підхід, для них газ це не тільки товар, а й зброя. Але, тим не менш, поточна ситуація така, що по-перше, рішення Стокгольмського арбітражу нікуди не поділося, по-друге, чергові позови "Нафтогазу" в Стокгольм теж лежать і будуть розглянуті судом, і по-третє – "Газпром" вже достатньо підірвав свою репутацію в Європі.

Тому, якщо в Кремлі спрацюють певні запобіжні заходи, то де-факто транзит може продовжитися, але після того, як в тристоронньому форматі боку якимось чином узгодять тимчасовий зимовий пакет по транзиту.

Україна і Європа не замерзнуть

Якщо Україна до початку опалювального сезону закачає десь під 21 млрд куб. м газу в газосховища, а поки все йде саме за таким сценарієм, то ми спокійно пройдемо зимовий період, навіть якщо не буде жодного кубометра імпортного газу по реверсу.

У порівнянні з 2009 роком, Україна скоротила споживання газу вдвічі, тобто вже немає того рівня залежності, який був раніше.

Європа також не сильно помітить відсутність російського газу, проблеми будуть стосуватися лише кількох країн: Болгарії та країн Балканського регіону, деякі труднощі будуть в Угорщині.

З моменту другої газової кризи в 2009 році ЄС часу не втрачав, там реалізовані програми по збільшенню обсягів підземних сховищ газу, реалізовані програми будівництва нових інтерконекторів, які збільшують маневреність газотранспортних систем і дозволяють перекидати газ з того місця, де він в надлишку, в місця, де виникає дефіцит.

Будівництво газопроводу "Північний потік-2"

Уже сьогодні в ряді європейських країн газосховища заповнені на рівні жовтня місяця. Тому Європа особливого дискомфорту не відчує, за винятком варіанта аномально холодної зими. Але і в цьому випадку нестача газу буде компенсована поставками скрапленого газу.

"Тому ніякого газового апокаліпсису в Європі очікувати не варто", – заявляє експерт з енергетики.

Європа переорієнтується на інші ринки

Така переорієнтація вже відбувається, через три роки "Газпром" втратить польський ринок, де вже заявили, що з 2022 року не будуть імпортувати ні куба російського газу. Варшава будує трубопровід і буде закуповувати норвезький газ, плюс – є термінал зрідженого газу, який зараз там також використовується. На польському ринку "Газпром" втрачає гроші за постачання 10 млрд куб. м газу, які поляки купували щорічно.

Обсяги закупівель зменшила Литва, Румунія і Туреччина, до якої Росія проклала газопровід "Турецький потік". Тому ситуація така, що "Газпром" і надалі втрачатиме свій вплив на ринку. Тим більше що в компанії частку ринку відберуть ще й свої, наприклад російська газова компанія "Новатек", яка постачає скраплений газ в західну Європу.

"Північний потік-2" добудують, але справа не в бажанні РФ забезпечити ЄС газом

Не дарма всі ці путінські газопроводи називають откатопроводами. Головний інтерес, це інтерес підрядників – будувати трубу і заробляти гроші. Що буде потім з цією трубою, це вже інша справа, навіть якщо вона буде функціонувати збитково, їм все одно.

Наприклад, будівництво "Південного потоку" зупинилося в кінці 2014 року, але на його прокладанні через територію Росії освоїли 20 млрд доларів.

"Північний потік-2" будуть намагатися добудувати, і якщо американці не вдарять своїми остаточними санкціями, зараз це обговорюється, то в кінці кінців проект реалізують. Але питання полягає в тому, що кон'юнктура самого європейського ринку не є сприятливою для бурхливого розвитку газового сектора. Недарма компанія Siemens згорнула виробництво газотурбінних установок, оскільки зрозуміла, що перспектив для розвитку газового ринку в Європі більше немає.

"Газпром" же навпаки продовжує будувати ці труби, які в підсумку виявляться незаповненими до кінця, тому що такої кількості трубопровідних потужностей, при тому обсязі споживання газу, у ЄС, не потрібно. І скорочення споживання газу буде відбуватися і надалі.

Але для Росії важливо будувати ці трубопроводи, тому що вони заробляють на цьому гроші. Точніше заробляють олігархічні клани, в цьому випадку, це брати Роттенберг, а ось корпоративний бюджет "Газпрому" навпаки витрачає на це величезні кошти.

І їм абсолютно все одно, що з цією трубою буде потім, вони тобі трубу прокладуть через Арктику в Китай, якщо зможуть на цьому заробити.

У РФ немає коштів на утримання своєї газотранспортної системи

Вже зараз ми бачимо тенденцію до збільшення аварійності на газопроводах "Газпрому". Чому так відбувається? Газопроводів набудували і будують ще, невиробничі витрати різко зросли, доходи не ростуть, а навпаки впали, тому що ціна газу знижується.

Аварія на газопроводі в Республіці Комі 28 червня 2019 року mchs.gov.ru

Тобто ситуація така: багато труб, багато газу, але він не потрібен споживачам. Але не важливо – порожня труба, напівпорожня або заповнена, вона вимагає технічного догляду, і це додаткові кошти з корпоративного бюджету, а грошей немає. Як наслідок – аварійність на трубах буде рости. Труби будуть вибухати, горіти, тому що "Газпром" не може містити розгалужену ГТС з надлишковими потужностями в належному технічному стані.

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