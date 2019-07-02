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Прибули по Кримському мосту: Аксьонов похвалився новим туристичним рекордом

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Так званий глава анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що півострів в ході курортного сезону відвідало вже нібито 2,2 млн туристів.

На своїй сторінці в Facebook окупант написав, що з них нібито понад 200 тис. осіб прибули з материкової України.

"Це на 11% перевищує рівень минулого року, який, нагадаю, став найуспішнішим за весь пострадянський період. Такі дані надало Міністерство курортів і туризму Криму. 57% відпочивальників прибули на півострів по Кримському мосту. Зазначу, що з початку року по мосту в Крим приїхало близько 760 тисяч автотранспортних засобів, зокрема близько 12,6 тисячі автобусів... І ще одна цифра: понад 200 тисяч туристів прибули з України", - написав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали провальний туристичний сезон в Криму.

За останніх фотографій з окупації видно, що в Криму, незважаючи на оголошений високий туристичний сезон, відпочивальників практично немає.

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Тема
анексія Криму
Особа
Сергій Аксьонов
Місце
Україна
Теги
Кримський містКримтуристы
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Малый Евгений
Малый Евгений
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