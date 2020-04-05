Потрібен частковий карантин: німецький економіст напророчив світу Велику депресію-2

Якщо не перейти до часткового карантину через пандемію коронавірусу, то світова економіка може зазнати повного занепаду.
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Як заявив у інтерв'ю виданню Börse am Sonntag відомий німецький економіст, колишній президент Інституту економічних досліджень Ганс-Вернер Сінн, країни повинні вдатися до більш точкових карантинних заходів після того, як кількість смертей почне зменшуватися.
За його очікуванням, це трапиться наприкінці квітня – початку травня.
Ілюстрація
Сінн вважає, що на карантині можуть залишитися тільки інфіковані та літні люди. А молодші, які не перебувають у групі ризику, повинні повернутися до роботи, відвідування шкіл та університетів.
Економіст спрогнозував, що фінансовий спад 2020 року зрівняється за наслідками з фінансовою кризою 2008 року та навіть перевершить її.
За оцінками експерта, спад світової економіки може досягти 20%, що можна порівняти з Великою депресією кінця 1920-х років.
Як повідомляв OBOZREVATEL, пандемія інфекції COVID-19 може призвести до глобальних змін світової економіки: вона "цифровізується", але водночас роз'єднає країни та скоротить торгівлю між ними.
Російський економіст Владислав Іноземцев заявив у інтерв'ю OBOZREVATEL, що світова криза, яку спровокувала пандемія коронавірусу, завершиться ближче до кінця 2020 року.
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