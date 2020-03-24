Медики України підтримали ідею про погодинну оплату для лікарів на період карантину

Медики України підтримали міністра охорони здоров'я Іллю Ємця у питанні стосовно введення погодинної оплати праці в умовах спалаху коронавірусу.

Про це йдеться у вівторок, 24 березня, в повідомленні МОЗ на сторінці в Facebook.

Як повідомляється, листи зі словами підтримки почали надходити до Міністерства з усієї України. Зараз таких звернень вже кілька десятків.

"Вважаємо, що Ваша ініціатива про введення погодинної оплати для медичних та інших працівників, які безпосередньо займаються лікуванням українців від коронавірусної інфекції – це важливий крок. Це крок, який показує, що лікарі дійсно стали важливими не тільки на словах, а й на ділі. Це крок, який хоч якось компенсує самовідданий підхід наших медиків, які щодня ризикують своїм життям, рятуючи хворих на COVID-19. Цей крок – символ віри і надії на таку довгоочікувану реформу системи охорони здоров'я, де кожен медпрацівник буде відчувати себе гідним", – йдеться в одному з листів.

Медична спільнота України підтримала кроки міністра у боротьбі з коронавірусом, відновленні престижу лікарської професії і підтримки українських медиків.

Раніше глава МОЗ Ілля Ємець запропонував ввести погодинну оплату для медиків, які борються з коронавірусом. Він зазначив, що в умовах поширення COVID-19 лікарі та інший медичний персонал знаходяться в епіцентрі боротьби з вірусом, тому потребують додаткової підтримки і захисту.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся