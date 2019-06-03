''Плата за незалежність'': в Україні може різко подорожчати автогаз

В Україні автогаз може подорожчати на 1-1,5 гривні/літр через обмеження Росії на поставки автомобільного пального в країну.

Про це попередив аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко в коментарі "Апострофу". Він назвав підвищення вітчизняними виробниками на 30% ціни на цей ресурс реакцією на очікування дефіциту.

"Швидко наростити виробництво поки неможливо, хоча запустити виробництво пропан-бутану зараз готові одразу декілька великих приватних газовидобувників", — сказав експерт. Він додав, що трейдери вже знаходять альтернативу російському зрідженому газу, і цього тижня на західному кордоні на перевалку надійшов газ із Італії, в Одесі "злився" перший газовоз у цьому році, "а наступного тижня очікується ще 2 танкери".

Ціна на газ може підвищитися

Він також попередив, що автогаз може подорожчати на 1-1,5 гривні/літр: "По суті, це — плата за незалежність".

На думку директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, скраплений газ більш вразливий до різних подій на світових ринках.

"Що стосується інших видів пального, то тут, найімовірніше, принципово нічого не зміниться, хоча багато також буде залежати від дій Росії. Російським компаніям вигідно поставляти нам пальне, адже російська економіка живе за рахунок експорту енергоносіїв, і забороняти поставки, — це стріляти собі в ногу. Тому я сумніваюся, що може йтися про ембарго", — уточнив він.

Водночас спрогнозувати ціни на пальне в більш тривалій перспективі вкрай проблематично, тому що вони залежать від світових котирувань на нафту й курсу гривні до долара, додав Куюн.

Зазначається, що зростання цін на пальне також може привести до подорожчання послуг автотранспорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 квітня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва встановить заборону на експорт в Україну нафти та нафтопродуктів. Так РФ відреагувала на розширення Кабінетом міністрів переліку товарів, щодо яких діє заборона на імпорт.

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