Нові поблажки для "евробляхерів"? Озвучено прогноз

Кабінет міністрів України може переглянути ставки розмитнення автомобілів на єврономерах і запровадити додаткові понижуючі коефіцієнти для деяких категорій авто.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава, коментуючи можливість нових пільг для "євробляхерів".

На думку експерта, уряд побоюється, що власники "євроблях" на знак протесту знову почнуть блокувати проїзди в містах або вдаватися до інших методів.

"Уряд буде йти на поводу у протестувальників, і з часом підготує законопроект про звільнення від відповідальності водіїв на "євробляхах". Або процедура їх розмитнення, у всякому разі тих автомобілів, які вже ввезені на територію України, буде спрощена", – спрогнозував він.

Кава зазначив, що нові пільги не поширюватимуться на автовласників, які вже розмитнили свої "євробляхи" у відведені законом терміни.

"Будь-яка людина, який розмитнювала автомобіль в якийсь період, мала це робити відповідно до чинного на той момент законодавства. Очевидно, що тут закон зворотної дії не матиме. У тих, хто вже розмитнив, автомобілі вже повністю перебувають в українській юрисдикції", – уточнив він.

Колишній заступник міністра також пояснив, на який компроміс з автовласниками може піти уряд.

"Я думаю, що уряд може переглянути ставки розмитнення і використовувати додаткові понижуючі коефіцієнти для тих автомобілів, які вже були ввезені на територію України до певної дати. Ні в якому разі не можна поширювати це правило на автомобілі, які були ввезені пізніше, оскільки Україна може стати звалищем для старих європейських автомобілів. Але тим громадянам, які вже користуються такими автомобілями, держава має піти назустріч і зробити прийнятні правила розмитнення", – заявив Кава.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 19 вересня підписав законопроект президента Володимира Зеленського про відстрочення введення штрафів для водіїв авто на єврономерах.

У Кабміні до кінця 2019 року мають намір спростити порядок розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації з урахуванням пропозицій "євробляхерів".

В Україні з початку дії штрафів для автомобілів на європейській реєстрації ("євробляхерів") складено сотні протоколів.

2 жовтня Кабмін оголосив, що власників авто на іноземній реєстрації не штрафуватимуть, поки законодавці не приймуть новий закон про розмитнення.

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