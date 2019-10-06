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6 жовтня • оновлено в 17:53
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Нові поблажки для "евробляхерів"? Озвучено прогноз

12.4т Читати матеріал російською

Кабінет міністрів України може переглянути ставки розмитнення автомобілів на єврономерах і запровадити додаткові понижуючі коефіцієнти для деяких категорій авто.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава, коментуючи можливість нових пільг для "євробляхерів".

На думку експерта, уряд побоюється, що власники "євроблях" на знак протесту знову почнуть блокувати проїзди в містах або вдаватися до інших методів.

"Уряд буде йти на поводу у протестувальників, і з часом підготує законопроект про звільнення від відповідальності водіїв на "євробляхах". Або процедура їх розмитнення, у всякому разі тих автомобілів, які вже ввезені на територію України, буде спрощена", – спрогнозував він.

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Кава зазначив, що нові пільги не поширюватимуться на автовласників, які вже розмитнили свої "євробляхи" у відведені законом терміни.

"Будь-яка людина, який розмитнювала автомобіль в якийсь період, мала це робити відповідно до чинного на той момент законодавства. Очевидно, що тут закон зворотної дії не матиме. У тих, хто вже розмитнив, автомобілі вже повністю перебувають в українській юрисдикції", – уточнив він.

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Колишній заступник міністра також пояснив, на який компроміс з автовласниками може піти уряд.

"Я думаю, що уряд може переглянути ставки розмитнення і використовувати додаткові понижуючі коефіцієнти для тих автомобілів, які вже були ввезені на територію України до певної дати. Ні в якому разі не можна поширювати це правило на автомобілі, які були ввезені пізніше, оскільки Україна може стати звалищем для старих європейських автомобілів. Але тим громадянам, які вже користуються такими автомобілями, держава має піти назустріч і зробити прийнятні правила розмитнення", – заявив Кава.

Нові поблажки для "евробляхерів"? Озвучено прогноз

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Авто на єврономерах
Особа
Олександр Кава
Місце
Україна
Теги
Єврономери б/к автомобіль авто розмитнення
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Калиняк Николай
Калиняк Николай
Главное не потерять лихторат. А то, что Юкрэйн превращается в евросвалку.... Проблемы индейцев, шерифа не ябуть.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
опг зеленского рулит! скоро доплачивать контрабандистам будет! зеля пора на выход в ростов
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Кожедуб ruslan, Зелупу в гости к Януковощу на Ростов вместе с узбеком Богданом.
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