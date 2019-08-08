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Підвищення і перерахунок пенсій: Верховний суд пішов назустріч українцям

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Верховний суд України признав протиправними дії Пенсійного фонду та Кабінету міністрів, які полягають у зменшенні розміру пенсії українців.

Таким чином, судді зобов'язали фонд здійснити перерахунок та виплату (із врахуванням раніше виплачених сум) пенсії позивачеві з урахуванням 100% суми підвищення пенсії, повідомляє "Судово-юридична газета".

Відповідні дії мотивовані тим, що рішенням Окружного адміністративного суду Києва було скасовано один із пунктів постанови Кабінету міністрів №103, яка передбачала обмеження щодо часткової виплати суми підвищення до пенсії.

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"Пунктами 1, 2 постанови Кабінету міністрів України № 103 врегульовані строки виплати пенсій, а не порядок проведення перерахунку. У зв'язку з чим, питання строків виплати доплат до пенсії за результатами проведеного перерахунку, тобто частини пенсії особи, а також розмірів такої доплати не охоплюються поняттям "порядок проведення перерахунку пенсії", – йдеться у рішенні.

Однак рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене у Великій палаті Верховного суду.

Підвищення і перерахунок пенсій: Верховний суд пішов назустріч українцям

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го — 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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Теми
Пенсія в Україні Підвищення зарплат і пенсій
Місце
Україна
Теги
пенсії підвищення пенсій Пенсійний фонд Кабінет Міністрів України Верховний суд Украины
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