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11 вересня • оновлено в 11:35
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Окупанти запустили новий етап будівництва на Кримському мосту: що відбувається

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На незаконно побудованому Кримському мосту почали встановлювати системи автоматичного контролю та управління рухом поїздів.

Про це повідомляють "РИА Новости". Відзначимо, що окупанти планують запустити потяги по мосту ще до кінця 2019-го року.

"На залізниці встановлюються системи автоматичного контролю та управління рухом поїздів. Спеціальні пристрої будуть в режимі реального часу вести моніторинг стану вагонів, які перетинають Керченську протоку, і передавати інформацію в кабіни локомотивів і на прилеглі станції – Тамань-Пасажирську і Керч-Південну", – повідомили в інфоцентрі "Кримський міст".

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Відзначається, що зараз на залізниці укладаються кабелі і встановлюються дорожні ящики з необхідним обладнанням. Паралельно виконується комплекс робіт по баластуванню щебенем, рихтування і поставі верхньої будови колії. Формуються контррейки – додаткові рейки всередині основної колії, які застосовуються на залізницях, щоб утримати вагони від можливого сходження. Триває монтаж стійок освітлення і шумозахисних екранів, повідомили будівельники.

Кримський міст

Кримський міст

"Пристрої сигналізації, централізації і блокування (СЦБ) забезпечать умови для комфортного і безпечного руху поїздів. Автоматика моста буде комунікувати з автоматикою станцій і локомотивів, які за сигналом зможуть знизити або збільшити швидкість, виконати гальмування", – прояснив провідний інженер-проектувальник компанії "СГМ-Міст" Сергій Писарєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня по ній запустили рух.

В "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту 8 грудня 2019 року.

Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також в містах Ялта та Судак.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримський міст Новини Росії
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кому Крымский мост, а кому стеклянный саморазрушающийся
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В украине устроили истерику из за нового этапа строительства на Крымском мосту)))))
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