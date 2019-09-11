Окупанти запустили новий етап будівництва на Кримському мосту: що відбувається

На незаконно побудованому Кримському мосту почали встановлювати системи автоматичного контролю та управління рухом поїздів.

Про це повідомляють "РИА Новости". Відзначимо, що окупанти планують запустити потяги по мосту ще до кінця 2019-го року.

"На залізниці встановлюються системи автоматичного контролю та управління рухом поїздів. Спеціальні пристрої будуть в режимі реального часу вести моніторинг стану вагонів, які перетинають Керченську протоку, і передавати інформацію в кабіни локомотивів і на прилеглі станції – Тамань-Пасажирську і Керч-Південну", – повідомили в інфоцентрі "Кримський міст".

Відзначається, що зараз на залізниці укладаються кабелі і встановлюються дорожні ящики з необхідним обладнанням. Паралельно виконується комплекс робіт по баластуванню щебенем, рихтування і поставі верхньої будови колії. Формуються контррейки – додаткові рейки всередині основної колії, які застосовуються на залізницях, щоб утримати вагони від можливого сходження. Триває монтаж стійок освітлення і шумозахисних екранів, повідомили будівельники.

Кримський міст

"Пристрої сигналізації, централізації і блокування (СЦБ) забезпечать умови для комфортного і безпечного руху поїздів. Автоматика моста буде комунікувати з автоматикою станцій і локомотивів, які за сигналом зможуть знизити або збільшити швидкість, виконати гальмування", – прояснив провідний інженер-проектувальник компанії "СГМ-Міст" Сергій Писарєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня по ній запустили рух.

В "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту 8 грудня 2019 року.

Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також в містах Ялта та Судак.

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